"معرفی کمدی الهی" به چاپ رسید

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب از سری کتابهای "تصویری از ادبیات کلاسیک جهان" است که در آنها 22 داستان برگزیده از کتاب مشهور و چهار جلدی"سیری در بزرگترین کتابهای جهان" به زبانی ساده و به اختصار برای خوانندگان بررسی می‌شود.

کتاب "کمدی الهی" نوشته دانته آلیگیری منظومه‌ای شامل 3 کتاب "دوزخ"، "برزخ" و "بهشت" است در وصف عاقب و غایت زندگی هر انسان. این منظومه سفر خیالی از اندوه و غم و شادی و خوشی است که از جمله آثار نادر بشری محسوب می‌شود و در همه اعصار و در میان همه ملل جایگاهی برجسته دارد.

در این کتاب می‌خوانیم: در نیم راه این زندگی فناپذیر، من خویشتن را سرگشته در جنگلی هراس انگیز دیدم، از راه راست به دور افتاده، وحشتزده آن سان که بیانش آسان نیست، جنگلی وحشی و بی‌رحم، ستبر و خشن، در آن حال که هراس بر من مستولی گشته، و در آن تلخ کامی که با مرگ فاصله‌ای چندان نداشتم، با شما در میان خواهم گذاشت آنچه را که آنجا بر من گذشت.

دانته (1265-1321) نخستین شاعر مهم ایتالیا و متولد فلورانس یکی از بزرگترین نویسندگان و سرایندگان تاریخ بشر شناخته شده است. اشعارش را به موسیقی مانند کرده‌اند و مفسران آثارش فکر بلند و تخیل قوی‌اش در توصیف جزئیات را بسیار ستوده‌اند.

کتاب "معرفی کمدی الهی" با شمارگان 3000 نسخه در 36 صفحه و به قیمت 1300 تومان منتشر شده است.



