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۱۳ شهریور ۱۳۸۹، ۱۴:۵۱

"معرفی کمدی الهی" به چاپ رسید

"معرفی کمدی الهی" به چاپ رسید

کتاب "معرفی کمدی الهی " با تصویرگری علی نامور از سوی شرکت سهامی کتابهای جیبی وابسته به موسسه انتشارات امیرکبیر منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب از سری کتابهای "تصویری از ادبیات کلاسیک  جهان" است که در آنها 22 داستان برگزیده از کتاب مشهور و چهار جلدی"سیری در بزرگترین کتابهای جهان" به زبانی ساده و به اختصار برای خوانندگان  بررسی می‌شود.

کتاب "کمدی الهی" نوشته دانته آلیگیری منظومه‌ای شامل 3 کتاب "دوزخ"، "برزخ" و "بهشت" است در وصف عاقب و غایت زندگی هر انسان. این منظومه سفر خیالی از اندوه و غم و شادی و خوشی است که از جمله آثار نادر بشری محسوب می‌شود و در همه اعصار و در میان همه ملل جایگاهی برجسته دارد.

در این کتاب می‌خوانیم: در نیم راه این زندگی فناپذیر، من خویشتن را سرگشته در جنگلی هراس انگیز دیدم، از راه راست به دور افتاده، وحشتزده آن سان که بیانش آسان نیست، جنگلی وحشی و بی‌رحم، ستبر و خشن، در آن حال که هراس بر من مستولی گشته، و در آن تلخ کامی که با مرگ فاصله‌ای چندان نداشتم، با شما در میان خواهم گذاشت آنچه را که آنجا بر من گذشت.

دانته (1265-1321) نخستین شاعر مهم ایتالیا و متولد فلورانس یکی از بزرگترین نویسندگان و سرایندگان تاریخ بشر شناخته شده است. اشعارش را به موسیقی مانند کرده‌اند و مفسران آثارش فکر بلند و تخیل قوی‌اش در توصیف جزئیات را بسیار ستوده‌اند.

کتاب "معرفی کمدی الهی" با شمارگان 3000 نسخه در 36 صفحه و به قیمت 1300 تومان منتشر شده است.


 
کد مطلب 1145402

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