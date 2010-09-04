سیداحسان قاضیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره روند اعطای این تعداد از بنکارتها، گفت: مبنای کار ما در این مورد فهرستی بود که مدیران مسئول مطبوعات و مدیران عامل خبرگزاریها از خبرنگارانشان برای ما فرستادند.
وی افزود: ما همه بنکارتها را که تعدادشان 8300 عدد بود، توزیع کردیم؛ 5000 بنکارت را به ادارات کل ارشاد استانهای کشور فرستادیم و 3800 بنکارت را هم در تهران توزیع کردیم.
مدیرکل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی وزارت ارشاد در عین حال گفت: متاسفانه مسئولان برخی خبرگزاریها و روزنامهها لیستهای کاملی از خبرنگارانشان را ارائه نکرده بودند و این منجر به اعتراض جمعی از خبرنگاران شد.
قاضیزاده تعداد این دسته از خبرنگاران را در سراسر کشور کمتر از 1000 نفر برآورد کرد و یادآور شد: ما اعتراض این دسته از خبرنگاران را پیگیری کردیم و فهرست تکمیلی را گرفتیم و انشاالله برای این مورد هم به زودی اقدام میشود.
وی اضافه کرد: تا سه هفته دیگر بنکارتهای این تعداد از خبرنگاران نیز به دست آنها میرسد.
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