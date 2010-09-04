مسلمانان جهان با اتحاد در مقابل زورگویان جهان بایستند

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه سفر مصطفی محمد نجار وزیرکشور به همراه هیئت عالی رتبه ایرانی به پاکستان، این هیئت با علمای شیعه پاکستان دیدار و گفتگو کردند.

در این دیدار وزیر کشور با اشاره به جایگاه و نقش مسلمانان در معادلات جهانی گفت: مسلمانان جهان باید با اتحاد و یکپارچگی در مقابل زورگویان جهان بایستند .

نجار افزود :حضور پر شور مسلمانان جهان در راهپیمایی روز جهانی قدس نشان داد که با وجود حمایت های آمریکا از رژیم صهیونیستی، این رژیم روز به روز در حال تضعیف شدن است چرا که قدرت امت اسلامی فزونی یافته است.

وزیر کشور ضمن تشریح چگونگی ارسال کمک های دولت و ملت ایران به سیل زدگان پاکستانی گفت : تاکنون 10 محموله کمک به میزان 500 تن کالا وارد پاکستان شده و طی روزهای آتی نیز کمک های بیشتری برای سیل زدگان ارسال خواهد شد.

نماینده ویژه مقام معظم رهبری نیز در سخنانی با اشاره به پیگیری های دولت جمهوری اسلامی ایران در کمک به سیل زدگان پاکستانی گفت: وظیفه شرعی ما است که به این مردم مصیبت دیده کمک کنیم و همه باید آن را نوعی توفیق الهی در خدمت رسانی بدانیم.

حجت الاسلام رحیمیان با اشاره به نقش علمای اسلام در کشورهای اسلامی در پیشبرد اهداف اسلام گفت: علمای اسلام باید درباره وضع مسلمانان و توطئه های دشمنان اسلام هوشیار و دقیق باشند.

وزیر کشور و نماینده ویژه مقام معظم رهبری که برای بررسی وضعیت سیل زدگان پاکستانی و دیدار ورایزنی با مقامات این کشور به اسلام آباد رفته بودند در ادامه سفر خود ظهر امروز وارد کراچی شدند و با آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان دیدار و گفتگو می کنند.



