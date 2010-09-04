فدراسیون جهانی منتقدان سینما "نویسنده پشت پرده" را برگزید

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از هالیوود ریپورتر در جریان مراسم افتتاحیه پنجاه و هشتمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم سن سباستین اسپانیا که روز 17 سپتامبر ( 26 شهریور) برگزار میشود فدراسیون جهانی منتقدین سینما جایزه خود را به پولانسکی اهدا میکند.
اولیویا ویلیامز بازیگر انگلیسی فیلم که نقش روث لنگ همسر نخست وزیر سابق بریتانیا را در "نویسنده پشت پرده" بازی کرده به جای پولانسکی در این مراسم حاضر شده و جایزه را دریافت میکند.
جشنواره سن سباستین از سال 1999 میزبانی مراسم اهدای جایزه فدراسیون جهانی منتقدین سینما را بر عهده دارد.296 منتقد عضو این فدراسیون در رایگیری برای گزینش فیلم برنده این جایزه سالانه شرکت داشتهاند.
فیلمهایی که از تاریخ اول ژوئیه 2009 تا اول ژوئیه 2010 در جهان به نمایش در آمدهاند در این رایگیری شرکت داشتند.
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