نمایشگاه دستاوردهای دولت در کرمان گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، نمایشگاه دستاوردها و عملکرد دستگاهها و سازمانهای اجرایی استان کرمان ظهر شنبه در کرمان افتتاح شد.

مسئول برگزاری این نمایشگاه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در این نمایشگاه 74 دستگاه دولتی دستاوردهای خود را از نزدیک در معرض دید عموم مردم قرار داده اند.

حسین شمس الدینی گفت: در این نمایشگاه 164 غرفه وجود دارد و مردم می توانند در صورت نیاز طبق برنامه ریزی صورت گرفته با مدیران دستگاههای مختلف در نمایشگاه مشکلات خود را در میان بگذارند.

وی خاطرنشان کرد: این نمایشگاه می تواند موجب تقویت ارتباط بین مردم و دستگاهها و افزایش آگاهی مردم در ارتباط با خدمات دولت شود.

شمس الدینی گفت: این نمایشگاه به مدت یک هفته در دو شیفت صبح و عصر برای بازدید عموم باز است.