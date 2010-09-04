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۱۳ شهریور ۱۳۸۹، ۱۵:۰۰

نمایشگاه دستاوردهای دولت در کرمان گشایش یافت

نمایشگاه دستاوردهای دولت در کرمان گشایش یافت

کرمان - خبرگزاری مهر: نمایشگاه دستاوردهای دستگاه های اجرایی کرمان با شرکت 74 سازمان افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، نمایشگاه دستاوردها و عملکرد دستگاهها و سازمانهای اجرایی استان کرمان ظهر شنبه در کرمان افتتاح شد.

مسئول برگزاری این نمایشگاه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در این نمایشگاه 74 دستگاه دولتی دستاوردهای خود را از نزدیک در معرض دید عموم مردم قرار داده اند.

حسین شمس الدینی گفت: در این نمایشگاه 164 غرفه وجود دارد و مردم می توانند در صورت نیاز طبق برنامه ریزی صورت گرفته با مدیران دستگاههای مختلف در نمایشگاه مشکلات خود را در میان بگذارند.

وی خاطرنشان کرد: این نمایشگاه می تواند موجب تقویت ارتباط بین مردم و دستگاهها و افزایش آگاهی مردم در ارتباط با خدمات دولت شود.

شمس الدینی گفت: این نمایشگاه به مدت یک هفته در دو شیفت صبح و عصر برای بازدید عموم باز است.

کد مطلب 1145409

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