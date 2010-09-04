میلان و بارسلونا قوی ترین تیم های جهان هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، روبینیو که بتازگی به تیم فوتبال میلان پیوسته، اظهار داشت: رویای دیدار بین تیم های میلان و بارسلونا را در سر دارم. در این لحظه، این دو تیم در جهان بهترین هستند. تیم ما در خط حمله از توانایی بسیار بالایی برخوردار است. میلان در فصل جدید رقابت ها بخوبی یارگیری کرده است و روی کاغذ بسیار قوی شده ایم.

برپایه گزارش ساکرنت، وی افزود: این واقعیت دارد که بارسلونا خواهان به خدمت گرفتن من بود. اما در میلان حس می کنم در خانه هستم. برزیلی های بسیاری تا به حال در عضویت تیم فوتبال میلان بوده اند.

روبینیو در خصوص دیدار با رئال مادرید در چارچوب رقابت های لیگ قهرمانان اروپا افزود: می دانم هواداران رئال مادرید در سانتیاگوبرنابئو استقبال خوبی از من به عمل نخواهند آورد. اگر به این تیم گل بزنم جشن خواهم گرفت چراکه با پیراهن میلان به تیم خوزه مورینیو گل زدن فوق العاده است.