پذیرش پنج مقاله محققان ایران در کنفرانس فناوری سبز مالزی 2010

محمود عابدی خرسند مدیر گروه فناوری سبز (green technology) در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ایجاد گروه فناوری سبز (green technology) در پارک علم و فناوری تهران افزود: محور فعالیتهای این گروه محیط زیست، انرژی های نو و نانوتکنولوزی سبز است. این گروه با حمایت شرکت دانش بنیان ایده سازان تدبیر مستقر در این پارک کار خود را آغاز کرده است.



وی با اشاره به دستاوردهای این گروه در زمینه فناوریهای پاک و سبز اظهار داشت: 5 مقاله این گروه در کنفرانس فناوری سبز مالزی ( green technology 2010) پذیرفته شد. مقالات پذیرش شده در حوزه های داروسازی طبیعی، هوش سبز و نانو فناوری بوده است.



عابدی خرسند تالیف کتاب در حوزه فناوریهای سبز را از دیگر دستاوردهای این گروه ذکر کرد و یادآور شد: این گروه همچنین موفق به تالیف 5 کتاب در زمینه شیمی سبز ونانو تکنولوژی سبز شده است.