خشونتها در افغانستان افزایش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، ژنرال "سر نیک پارکر" به رادیو چهار بی بی سی گفت که پیشرفت علیه طالبان در افغانستان حاصل شده، اما این پیشرفت دشوار، آهسته و ناپایدار بوده است.

سر نیک پارکر گفت: جنگ در افغانستان مبارزه ای پیچیده علیه طالبان است و بازیگران بسیار و مختلفی در این کشور نقش دارند.

اظهارات پارکر در حالی بیان می شود که " نیک کلگ" معاون نخست وزیر انگلیس اوایل این هفته در سفر غیرمنتظره به افغانستان بر این موضوع پافشاری کرد که تغییری اساسی در عملیات ارتش در این کشور ایجاد شده است.

وی در عین حال در این باره که نیروهای انگلیسی دقیقا چگونه و چه زمانی در جنگ افغانستان پیروز خواهند شد، اظهار نظر نکرد.

نیک کلگ درحالی درباره آینده جنگ افغانستان ابراز خوشبینی می کند که نظرسنجی موسسه آنگس رید نشان داد که تنها 7 درصد از مردم بریتانیا نسبت به پیروزی نیروهای آمریکایی و همپیمان در افغانستان خوشبین هستند.