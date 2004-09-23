  1. بین الملل
  2. سایر
۲ مهر ۱۳۸۳، ۱۷:۴۵

درپي دست دادن علاوي با شالوم وزير امور خارجه رژيم صهيونيستي در سازمان ملل

حزب الله لبنان از نخست وزير دولت موقت عراق شديدا انتقاد كرد

حزب الله لبنان با حمله و انتقاد شديد از اياد علاوي نخست وزير موقت عراق به دليل دست دادن با سيلوان شالوم وزير امور خارجه در اجلاس پنجاه وپنجمين نشست مجمع عمومي سازمان ملل متحد در نيويورك اعلام كرد : اين اقدام نه تنها لكه ننگي براي عراق بود بلكه خشم اعراب و مسلمانان را برانگيخته است .

به گزارش خبرگزاري "مهر"  به نقل ازخبرگزاري رويترز، اياد علاوي نخست وزير موقت عراق سه شنبه گذشته هنگامي كه هيات عراقي و اسراييلي براساس حروف ابجدي انگليسي دركنار يكديگر درمجمع عمومي نشسته بودند با سيلوان شالوم وزيرامور خارجه رژيم صهيونيستي دست داد .

حزب الله لبنان با صدور بيانيه اي اعلام كرد: آنچه كه اتفاق افتاد، نشانه يكي ازبزرگترين خطرهاي اهداف جنگ آمريكا درعراق است كه علامت دوركردن عراق ازجايگاه اش در جهان عرب و اسلامي ونيزتبعيت ازسياست هاي  آمريكا و صهيونيستي است.

حزب الله لبنان درادامه افزود: اين دست دادن غيرقابل قبول ، اهانت وتوهين به مردم عراق، تاريخ ، فرهنگ و ارزشهاي اسلامي اين كشور و نيز به معناي ناديده گرفتن مشكلات و آلام مردم فلسطين واحساسات اعراب و مسلمانان است .

شالوم وزير امور خارجه اسراييل گفت : نخستين ديداررسمي بين مقامات تل آويو و بغداد از زمان حمله آمريكا به عراق انجام شد.

کد مطلب 114542

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها