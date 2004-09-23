حزب الله لبنان از نخست وزير دولت موقت عراق شديدا انتقاد كرد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل ازخبرگزاري رويترز، اياد علاوي نخست وزير موقت عراق سه شنبه گذشته هنگامي كه هيات عراقي و اسراييلي براساس حروف ابجدي انگليسي دركنار يكديگر درمجمع عمومي نشسته بودند با سيلوان شالوم وزيرامور خارجه رژيم صهيونيستي دست داد .

حزب الله لبنان با صدور بيانيه اي اعلام كرد: آنچه كه اتفاق افتاد، نشانه يكي ازبزرگترين خطرهاي اهداف جنگ آمريكا درعراق است كه علامت دوركردن عراق ازجايگاه اش در جهان عرب و اسلامي ونيزتبعيت ازسياست هاي آمريكا و صهيونيستي است.

حزب الله لبنان درادامه افزود: اين دست دادن غيرقابل قبول ، اهانت وتوهين به مردم عراق، تاريخ ، فرهنگ و ارزشهاي اسلامي اين كشور و نيز به معناي ناديده گرفتن مشكلات و آلام مردم فلسطين واحساسات اعراب و مسلمانان است .

شالوم وزير امور خارجه اسراييل گفت : نخستين ديداررسمي بين مقامات تل آويو و بغداد از زمان حمله آمريكا به عراق انجام شد.