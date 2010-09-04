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۱۳ شهریور ۱۳۸۹، ۱۵:۱۰

رئیس بخش بازرگانی اتحادیه اروپا متهم به فعالیت ضد صهیونیستی شد

رئیس بخش بازرگانی اتحادیه اروپا متهم به فعالیت ضد صهیونیستی شد

رئیس بخش بازرگانی اتحادیه اروپا به دلیل اظهارات خود علیه لابی صهیونیستها در امریکا، متهم به فعالیت های ضد صهیونیستی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه دیلی تلگراف، "کارل دی بوخت" در روزهای گذشته دست به انتقاد از مذاکرات مستقیم سازش زده و در مورد نقش آیپک در آمریکا نیز سوالاتی را مطرح کرده بود.

وی در مورد آیپک گفته بود: شما نمی توانید قدرت لابی یهودیان را در کنگره امریکا تصور کنید. این لابی گروه ویژه ای را برای فشار بر کپیتال هیل دارد.

وی همچنین گفته بود : شما نمی توانید تصور کنید این گروه که هیچگاه در اسرائیل زندگی نکرده چه تاثیری در تصمیم گیری های آمریکا دارد.

در همین رابطه کنگره یهودیان اروپا خواستار معذرت خواهی رسمی بودخت از یهودیان آمریکا شده است.

این در حالی است که اتحادیه اروپا از واکنش نشان دادن به اظهارات بودخت و کنگره یهودیان اروپا خودداری کرده است.

کد مطلب 1145420

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