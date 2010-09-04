زمان مطالعه مفید مردم یزد به 90 دقیقه می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، محمدحسین اعلایی در جمع خبرنگاران استان یزد در نشستی خبری اظهار داشت: نهضت مطالعه مفید در قالب سند جامع نهضت مطالعه مفید در استان یزد راه اندازی می شود و بر اساس آن تلاش می شود سرانه زمان مطالعه مفید در استان یزد از 18 دقیقه کنونی به 90 دقیقه تا سال 1404 برسد و ثبیت شود.

وی خاطرنشان کرد: برای تدوین و اجرای این سند باید طرحهای مختلفی به مرحله اجرا درآید که از آن جمله می‌ توان به طرح جامع کتابخوانی برای همه اقشار جامعه اشاره کرد.

وی عنوان کرد: در این طرح تلاش می‌ شود برای 11 قشر، با فهم و سوادهای مختلف کتاب تهیه شود که این اقشار شامل کارمندان ادارات، افراد زیر دبستان، دانش‌ آموزان ابتدایی، دانش ‌آموزان راهنمایی، دانش‌ آموزان دبیرستانی، معلولان،‌ محرومان، زندانیان، زنان خانه‌ دار، کارگران و ... خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: در صورت موفقیت در اجرای این طرح، اتاق مشاوره مطالعه نیز در استان یزد راه ‌اندازی خواهد شد.

اعلایی تاکید کرد: برای رسیدن به نهضت مطالعه مفید در استان یزد باید طرح جامع داشته باشیم و در این راستا باید ستادی تشکیل شود و همه ادارات درگیر اجرای این طرح شوند.

3 هزار تیراژ اولیه ناشران استان یزد پیش خرید می شود

وی ادامه داد: برای ایجاد فضای مطالعه برای همه اقشار باید منابع خوبی نیز برای مطالعه در دسترس باشد که در این راستا با ناشران قرارداد منعقد خواهیم کرد و موضوعات درخواستی خود را سفارش خواهیم داد و سه هزار تیراژ اول آنها را خریداری خواهیم کرد.

اعلایی خاطرنشان کرد: مردم اکنون نیاز به خواندن کتاب را حس نمی ‌کنند زیرا نویسنده‌ ها کتابهای مورد نیاز مردم را نمی ‌نویسند اما در تلاش هستیم با اجرای طرح‌ های یاد شده، نوشته‌ ها را هدفمند کنیم.

اعلایی همچنین با تشریح طرح هاتف کتاب عنوان کرد: این طرح در واقع کتابداری سیار است به نحوی ‌که برای اجرای این طرح افراد تاثیرگذار هر قشر نظیر معلمان، مربیان ورزش باشگاه ‌ها، روحانیان محله و ... که افراد زیادی با آنها سر و کار دارند، شناسایی و آموزش داده می ‌شوند.

وی اظهار داشت: در این طرح کتابهای کتابخانه‌های مرکزی هر شهرستان به کتابداران سیار تحویل داده می ‌شود و کتابداران کتابها را بین افراد خود توزیع می‌کنند و از هر کتاب مسابقه ‌ای برگزار می ‌کنند که جوایز آن نیز توسط نهاد کتابخانه ‌ها تامین خواهد شد.

اعلایی، آموزش و پرورش، کانون مساجد، روحانیان جوان، بسیج و سپاه، بهورزان و ... را مخاطبان اصلی این طرح برشمرد و افزود: تاکنون برای اجرای این طرح تفاهم‌ نامه ‌ای با کمیته امداد امام خمینی (ره) استان یزد امضا شده و تفاهم ‌نامه ‌ای نیز با آموزش و پرورش استان در دست امضاست.

40 درصد مردم استان یزد عضو کتابخانه ها می شوند

وی تاکید کرد: این طرح از سوی نهاد کتابخانه‌های عمومی استان یزد جدی گرفته شده و در اجرای آن به تولید کتاب نیز توجه ویژه‌ای صورت گرفته و امیدواریم با اجرای این طرح تا سال 1404 بتوانیم بیش از 40 درصد مردم استان یزد را عضو کتابخانه‌ ها کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، از جذب خیران برای راه‌ اندازی کتابخانه‌ها خبر داد و افزود: از خیران برای واگذاری ملک برای احداث کتابخانه، اهدای کتاب، تهیه تجهیزات و ... دعوت به همکاری می‌ شود.

اعلایی یادآور شد: از اول مهرماه سال جاری، انجمن خیران کتابخانه ‌ساز را در استان یزد راه‌اندازی خواهیم کرد.

مدیرکل نهاد کتابخانه‌ های استان یزد در این نشست همچنین به تشریح عملکرد خود در طول یک‌ سال گذشته پرداخت.