تربیت 80 هزار آموزگار روخوانی قرآن/ بازآموزی مدرسان قدیمی قرآن

مهدی قره شیخلو رئیس سازمان دارالقرآن کریم وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با برنامه های سازمان دارالقرآن برای خانه های قرآن روستایی گفت: بخش قابل توجهی از جمعیت مردم کشور را روستائیان تشکیل داده اند. روستاها با توجه به بافتی که دارند زمینه کار دینی در آنها مساعدتر است. لذا باید بیشتر مورد توجه قرار گیرند و این توجه بیشتر می تواند دربرگیرنده ساختار و موضوعات حمایتی باشد.

وی افزود: به منظور استفاده از این فضای مساعد، به علت پراکندگی بسیار جمعیت روستایی تشکیلات قرآنی در وسعت کوچکتر نسبت به مؤسسات و مراکز قرآنی شهرهای مختلف راه اندازی کردیم که با عنوان خانه های قرآن و روستایی فعال است و مردم و مسئولین از آن استقبال کرده و حمایتهای خوبی دریافت کرده است.

فعالیت 1300 خانه قرآن روستایی

قره شیخلو با اشاره به بافت روستایی که عامل اصلی تأثیرات بیشتر است گفت: درحال حاضر حدود 1200 تا 1300 خانه قرآن روستایی در سراسر کشور فعال است. در برنامه های ما پیش بینی شده که این خانه ها با برنامه گسترش یابند، چرا که کیفیت نسبت به کمیت اهمیت بیشتری دارد و تنها به دنبال بالا بردن آمار، اعداد و ارقام نیستیم.

نظارت بر خانه های قرآن روستایی

رئیس سازمان دارالقرآن کریم در رابطه با شیوه نظارت بر خانه های قرآن روستایی گفت: اتحادیه مؤسسات قرآنی مردمی بازوهای اجرایی دارالقرآنها در استانها هستند. همه استانها موظف هستند عملیات قرآنی خود را به این مؤسسات واگذار کنند. در واقع اتحادیه ها مسئولیت نظارت بر عملکرد مؤسسات و خانه های روستایی را برعهده دارند. دارالقرآنهای استانی نیز این نظارت را پیگیری می کنند تا برنامه های تعیین شده، با کیفیت اجرا شوند و اجرای آن در همان چارچوبی باشد که در قوانین و مقررات آمده است.

هر سال دو بازدید از خانه های قرآن روستایی

قره شیخلو تأکید کرد: سازمان دارالقرآن از دو اهرم نظارتی برخوردار است، یکی اتحادیه موسسات قرآنی و دیگری دارالقرآن ها است و جدا از آن، هرسال دو بار از مرکز عواملی به استانها برای ارزیابی عملکرد استان اعزام می شوند.

مهدی قره شیخلو در رابطه با تربیت نیروی متخصص از سوی سازمان دارالقرآن کریم گفت: یکی از کارهای اصلی سازمان دارالقرآن در طول دو دهه گذشته تربیت کادر متخصص بوده است.

تربیت 80 هزار آموزگار روخوانی قرآن

وی اضافه کرد: سازمان دارالقرآن تا کنون حدود 70 تا 80 هزار آموزگار روخوانی قرآن با گواهینامه تربیت کرده است و تربیت این نوع کادر متخصص هنوز هم در دستور کار ما قرار دارد، اما سطح کار را ارتقاء داده و در کنار معلم روخوانی به تربیت مدرس، داور، استاد مفاهیم و حفظ نیز توجه کرده ایم.

رئیس سازمان دارالقرآن کریم یادآور شد: به طور تقریبی می توان گفت با بودجه و امکانات کنونی نیاز خود را برای تربیت معلم روخوانی و روان خوانی بر طرف کرده ایم. اما اگر بودجه سازمان 20 برابر میزان کنونی شود باز هم به تربیت معلم روخوانی و روان خوانی بیشتری می پردازیم. اما در رابطه با اساتید تخصصی چون حفظ و مفاهیم باید اساتید بیشتری به ویژه برای استانهای کشور تربیت کنیم.

برگزاری دوره های بازآموزی

وی گفت: از سوی دیگر برخی آموزگاران قرآن که سالهای بسیاری از آموزش آنها گذشته، بار دیگر برای شرکت در کلاسهای بازآموزی دعوت می شوند که این طرح بیشتر به صورت استانی اجرا می شود. برای برگزاری دوره های تخصصی مقررات و قوانینی چون تعداد افراد شرکت کننده در دوره ها، ساعت آموزش ، آزمون ورودی و حد نصابهایی که باید کسب کنند تعریف کرده ایم. حتی ممتحنهای حاضر در جلسات آزمون دارای شناسنامه هستند و در صورتی که آزمونی بدون ممتحن دارای مجوز برگزار شد دوره را باطل می کنیم.