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۱۳ شهریور ۱۳۸۹، ۱۵:۵۲

در ورزشگاه آزادی تهران/

تیم فوتبال امید 25 آبان به مصاف کامرون می‌رود

تیم فوتبال امید 25 آبان به مصاف کامرون می‌رود

کمیته روابط بین الملل فدراسیون فوتبال از برگزاری دیدار تدارکاتی تیم های فوتبال امید ایران و کامرون در 25 آبان ماه سالجاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام کمیته روابط بین الملل فدراسیون فوتبال تیم‌های فوتبال امید ایران و کامرون روز 25 آبان ماه درورزشگاه آزادی تهران به مصاف هم خواهند رفت .البته بر اساس توافقات انجام شده قرار است تیم امید ایران هم برای انجام یک دیدار تدارکاتی به کامرون سفر کند.

کمیته روابط بین الملل فدراسیون فوتبال درصدد است برای روز 17 نوامبر(26 آبان) که جزو روزهای فیفا به شمار می رود نیز شرایط برگزاری دیداری تدارکاتی مقابل یکی از تیم های حاضر در جام جهانی 2010 در ورزشگاه آزادی را فراهم کند.
 
کمیته بین الملل تصریح کرده برگزاری دو دیدار پیاپی در ورزشگاه آزادی با هدف روحیه بخشی به بازیکنان تیم های ملی فوتبال بزرگسالان و امید کشورمان انجام می شود. 
کد مطلب 1145423

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