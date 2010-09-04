قیمت انواع سکه 5 هزار تومان بالا رفت

محمد کشتی آرای در گفتگو با مهر قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم را 319 هزار تومان، سکه طرح جدید را 310 هزار تومان، نیم سکه را 155 هزار تومان و ربع سکه را نیز 79 هزارو 500 تومان اعلام کرد.

رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر افزود: قیمت هر قطعه از انواع سکه نسبت به روز پنج شنبه گذشته 500 تا هزار تومان و نسبت به قیمت اوایل هفته گذشته 5 هزار تومان افزایش یافته است.

وی قیمت هر گرم طلای زرد 18 عیار را نیز در بازار امروز 31 هزار و 200 تومان و قیمت هر اونس طلای جهانی را یکهزارو 247 دلار ذکر کرد.

کشتی آرای با بیان اینکه پیش بینی می شود روند صعودی قیمت سکه و طلا نرم و آهسته ادامه داشته باشد، تصریح کرد: بخشی از افزایش قیمتها با توجه به نزدیک شدن به عید سعید فطر رخ داده است.