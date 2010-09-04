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۱۳ شهریور ۱۳۸۹، ۱۵:۴۵

برنامه های آموزشی راهکار اصلی کاهش رفتارهای پرخطر است

سنندج - خبرگزاری مهر: مدیر کل زندانهای استان کردستان توجه بیشتر به برنامه های آموزشی و فرهنگی را راهکار اصلی کاهش رفتارهای پرخطر در استان دانست.

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، اسدالله گرجی زاده ظهر شنبه و در جریان بازدید از کانون اصلاح و تربیت شهر سنندج، اظهار داشت: توجه بیشتر به برنامه های آموزشی و فرهنگی بهترین راهکار برای کاهش رفتارهای پرخطر و بزه کاریهای اجتماعی به ویژه در بین نسل جوان است.

وی عنوان کرد: افزایش برنامه های فرهنگی و آموزشی و پر کردن اوقات فراغت مددجویان کاهش آسیب ها و رفتارهای پر خطر را در بین زندانیان به همراه خواهد داشت، که باید برای رسیدن به این مهم بیش از پیش فعالیت های فرهنگی و آموزشی را در دستور کار قرار داد.

مدیر کل زندانهای استان کردستان خاطرنشان کرد: توجه به بحث اشتغال و حرفه آموزی در بین زندانیان یکی دیگر از برنامه های اصلی و ویژه سازمان زندانها برای رسیدن به این مهم است، چرا که زندانی بعد از اتمام دوران حبس می تواند با استفاده از حرفه ای که در زندان آموخته برای خود و خانواده ایجاد اشتغال نماید و این خود یکی از ارکان مهم در عدم بازگشت مددجو به زندان است.

گرجی زاده بیان داشت: کانون اصلاح و تربیت بهترین و مناسبت ترین مکان برای بارور کردن و جهت دادن به افکار نوجوانانی است که به خطا رفته اند، این مکان یک بستر مناسب برای اصلاح و بازپروری افکار و ایجاد انگیزه برای زندگی سالم است که این بستر با امکانات و فضای مناسب ایجاد شده در مرکز استان برای مددجویان کانون فراهم شده و کلاسهای آموزشی و فنی حرفه ای با بهره گیری از مربیان مجرب و امکان مناسب این مهم را برای کانون فراهم آورده است.

وی در پایان گفت: با توجه به انرژی نوجوانان و نیاز به فضای مناسب برای تخلیه درست آن، ورزش و تربیت بدنی یکی از برنامه های هدفمند سازمان در این راستا می باشد که خوشبختانه کانون اصلاح و تربیت دارای سالن سرپوشیده چند منظوره بوده و این خود بهترین وسیله در جهت پرکردن اوقات فراغت مددجویان و سالم نگهداشتن آنان و همچنین ایجاد فضای سالم در کانون است.

مدیر کل زندانهای استان کردستان در پایان با اشاره به این که بالا بردن سطح سواد و آگاهی مددجویان یکی از مهمترین عوامل عدم بازگشت مددجویان به زندان است خواستار توجه بیشتر مسئولان مربوطه به این حوزه شد.

کد مطلب 1145425

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