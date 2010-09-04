زمین ‌خواری در یزد روند نزولی دارد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، غلامحسین حیدری ظهر شنبه در دومین جلسه شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی استان یزد اظهار داشت: دستگاه قضایی استان یزد با تمام افرادی که در این استان به زمین ‌خواری شهره بوده‌ اند،‌ قاطعانه برخورد کرده است و تعدادی از آنها متواری و تعدادی نیز در زندان در حال سپری کردن دوران حبس و مجازات خود هستند.

وی افزود: خوشبختانه در سایه تلاش اعضای شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی استان یزد در هر دوره شاهد کاهش میزان زمین‌ خواری در این استان هستیم به طوری که از تاریخ 30 خردادماه تاکنون، گزارش‌های ارائه شده، نشان ‌دهنده سیر نزولی زمین ‌خواری در استان یزد بوده است.

حیدری از تمام اعضای شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی استان یزد خواست تا تلاش خود را در زمینه مبارزه با زمین‌ خواری ادامه داده و آمادگی خویش را برای صیانت از اراضی دولتی و ملی را حفظ کنند.

98 درصد اراضی ملی استان یزد سنددار شدند

رئیس کل دادگستری استان یزد همچنین از تلاشهای مدیران کل ثبت اسناد و منابع طبیعی استان یزد در زمینه سند دار شدن 98 درصد از اراضی ملی این استان تقدیر و تشکر کرد.

حیدری خاطرنشان کرد: با تلاش ادارات کل ثبت اسناد و منابع طبیعی، استان یزد در زمینه صدور اسناد اراضی ملی در کشور مقام برتر را به خود اختصاص داده و وزیر جهاد کشاورزی با لوح تقدیری از مدیران کل این دو نهاد تقدیر کرده است.

دادستان عمومی و انقلاب یزد نیز در این جلسه با اشاره به تلاش ‌های شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی استان در طول دو ماه گذشته اظهار داشت: در این مدت از 570 هکتار از اراضی ملی (منابع طبیعی) به ارزش 57 میلیارد ریال و 65 هزار متر مربع اراضی دولتی (مسکن و شهرسازی) به ارزش تقریبی 13 میلیون ریال رفع تصرف شده است.

همکاری نیروی انتظامی برای برخورد با زمین خواران در یزد جدی است

جمال قضاوتی افزود: در نیروی انتظامی استان یزد، پلیس آگاهی نیز برای اجرای دستورات قضایی و برخورد با زمین‌ خواران به خوبی ایفای نقش می ‌کند و امیدواریم با صلابت و اقتدار موجود با زمین‌ خواران و متجاوزان به اراضی دولتی و ملی برخورد کند.

وی با اشاره به تعامل و همکاری بسیار خوب بین اعضای شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی استان در برخورد با پدیده زمین‌خواری در این استان بیان داشت: در سایه این تعامل، شکایت ‌ها و دعاوی سازمان مسکن و شهرسازی و اداره کل منابع طبیعی استان یزد علیه افراد زمین‌خوار به روز شده و چنانچه موردی از زمین ‌خواری گزارش شود، پرونده قضایی آن در سریع ‌ترین زمان ممکن تشکیل و با زمین‌خواران قاطعانه برخورد می‌ شود.