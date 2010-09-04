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۱۳ شهریور ۱۳۸۹، ۱۵:۲۱

اسماعیل هنیه:

مذاکرات سازش یک تکاپوی سیاسی بیهوده است

مذاکرات سازش یک تکاپوی سیاسی بیهوده است

نخست وزیر دولت منتخب فلسطین با بیان اینکه مذاکرات سازش تنها یک تکاپوی سیاسی بیهوده است اعلام کرد که سرنوشت این مذاکرات با شکست مواجه خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی النشره، اسماعیل هنیه در مراسمی در "دیر البلح" واقع در نوارغزه اظهار داشت که سرنوشت مذاکرات مستقیم سازش با رژیم صهیونیستی به شکست خواهد انجامید زیرا دشمن ما با سوءاستفاده از قضیه فلسطین تنها به دنبال تثبیت پروژه های صهیونیستی خود است.

وی گفت: مذاکرات مستقیم سازش تنها یک تکاپوی سیاسی بیهوده به شمار می رود که ناشی از ضعف فلسطین و کشورهای عربی و تحت شروط و نظارت جانبدارانه آمریکا از اشغالگران صهیونیست است و هدف آن فریب ملت های فلسطین و عربی به شمار می رود.

مذاکرات مستقیم سازش روز پنجشنبه دوم سپتامبر (11 شهریور) در امریکا با حضور ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی انجام شد و طرفین با پیگیری این مذاکرات موافقت کردند.

کد مطلب 1145430

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