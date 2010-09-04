بانک اطلاعات شهدای خوشنویس کشور جمع‌ آوری می‌ شود

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، حسین دشتی پیش از ظهر شنبه در نشستی با حضور دبیر جشنواره‌، اساتید و دست‌ اندرکاران برگزاری این جشنواره در استان یزد اظهار داشت: بانک اطلاعاتی شهدای خوشنویس کشور با هدف گسترش فرهنگ رضوی و گرامیداشت یاد و خاطره پیشکسوتان و افتخارآفرینان عرصه هنر قدسی خوشنویسی جمع ‌آوری می‌شود.

وی افزود: در این زمینه با تمامی دفاتر انجمن خوشنویسان سراسر کشور به‌منظور تکمیل جدول‌های مربوط به اطلاعات شهدای دفاع مقدس که دارای مدرک خوشنویسی ممتاز و بالاتر بوده‌اند، مکاتبه شده است.

دشتی خاطرنشان کرد: این بانک حاوی اطلاعات مربوط به اساتید خوشنویسی که در سه دهه گذشته فوت شده‌اند نیز خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برگزاری نمایشگاه آثار اساتید برجسته خوشنویسی کشور در یزد بیان داشت: با توجه به کیفیت بالای آثار اساتید خوشنویسی و نیاز به فضایی قابل تامل برای نصب این آثار، نمایشگاه یاد شده در گنجینه فرهنگ و هنری یزد برگزار می‌ شود.

دشتی خاطرنشان کرد: این مکان به امکانات فنی لازم برای برپایی نمایشگاه‌ های تخصصی هنرهای تجسمی تجهیز شده ضمن اینکه از امتیاز قرار گرفتن در مرکز شهر و برخورداری از بافت زیبای معماری سنتی برخوردار است.

مشارکت 8 کانون فرهنگی هنری مساجد یزد در برگزاری جشنواره ملی خوشنویسی

مسئول کانون مساجد استان یزد نیز از مشارکت هشت کانون فرهنگی هنری مساجد استان یزد در برگزاری هشتمین دوره جشنواره ملی خوشنویسی رضوی یزد خبر داد.

علی حکیمیان افزود: پس از رایزنی‌ هایی که با دبیرخانه دائمی جشنواره برای گسترش فرهنگ رضوی در میان توده‌های مردم انجام گرفت، پیشنهاد شد تا دبیرخانه کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان یزد در برگزاری جشنواره مشارکت فعال داشته باشد که مورد استقبال قرار گرفت.

وی خاطرنشان کرد: برنامه ‌ریزی‌ هایی برای برگزاری هرچه باشکوه‌ تر مراسم افتتاحیه و اختتامیه در دست اقدام است و در حال حاضر مقدمات برنامه افتتاحیه در میدان امیرچخماق از جمله دعوت از چند نفر از خادمان حرم رضوی برای حضور در این مراسم، اجرای برنامه نقاره‌ زنی در حسینیه امیر چخماق و اجرای خوشنویسی زنده توسط چند تن از هنرمندان این عرصه انجام شده است که دبیرخانه کانونهای فرهنگی هنری مساجد نقش موثری در برگزاری و همکاری با دبیرخانه جشنواره ملی خوشنویسی رضوی ایفا خواهد کرد.

حکیمیان با بیان اینکه برگزاری این جشنواره فرهنگی هنری در شناساندن هنرمندان دینی به جامعه موثر بوده است، عنوان کرد: این جشنواره‌ ها با هدف تشویق هنرمندان در راستای رشد و تعالی فرهنگ رضوی برگزار می‌شود که در واقع مزین شدن جشنواره با نام امام رضا (ع) رویکرد مذهبی - دینی به جشنواره می‌بخشد و به برکت نام جشنواره، کانونهای فرهنگی هنری مساجد نیز در این جشنواره دخیل شده‌اند.

جشنواره های دینی باید با رویکرد دینی برگزار شوند

وی اظهار امیدواری کرد: جشنواره‌هایی که رویکردی دینی دارند با محتوای 100 درصد دینی برگزار شوند.