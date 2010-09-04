به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم "ایپ" که در اکران سینماهای هلند بیش از یک میلیون و 500 هزار یورو فروش کرده، پیشتر توانست جایزه بزرگ جشنواره فیلم‌های کودک مونترال کانادا را از آن خود کند. "ایپ" دهمین ساخته ریتا هورست فیلمساز زن هلندی است که فعالیت هنری خود را از سال 1990 با فیلم سینمایی "رومئو" آغاز کرد.

داستان فانتزی "ایپ" بر اساس رمانی از جوکه فن لوون و فیلمنامه میکه دو جونگ تولید شد و نخستین بار در 17 فوریه 2010 در هلند به نمایش درآمد. داستان فیلم درباره موجودی به نام "ایپ" است که دختر به نظر می‌رسد، اما به جای دست دو بال دارد. یک شکارچی این موجود را پیدا می‌کند و می‌خواهد به همراه همسرش از او محافظت کند. اما دخترک می‌خواهد همراه پرندگان به سفری پرماجرا و طولانی برود.

هورست که از فیلمسازان تحسین‌شده سینمای کودک هلند است، سال 1990 با "رومئو" برگزیده منتقدان کشورش شد و سال بعد نامزدی جایزه معتبر سنت جرج طلایی را از جشنواره فیلم مسکو به نام خود ثبت کرد. او سابقه نامزدی جایزه معتبر امی را هم برای تولید مجموعه تلویزیونی "دالتون‌ها" در کارنامه دارد.

فیلم سینمایی "ایپ" محصول مشترک سال 2010 سینمای هلند و بلژیک است. بیست و چهارمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودک و نوجوان از 16 تا 20 مهرماه در همدان برگزار می‌شود.