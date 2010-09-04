"تحریم" نسل کشی تدریجی است

به گزارش خبرگزاری مهر، "ماهاتیر محمد" در مطلبی بر روی وبلاگ خود با اشاره به رویکرد خصمانه آمریکا در قبال ایران از سال 1357 تاکنون و اعمال تحریم علیه این کشور می نویسد: تحریم علیه کشورها یک اقدام غیر انسانی است. تحریم عراق سبب کشته شدن 500 هزار کودک گردید و بیش از هزاران کودک ناقص الخلقه بدنیا آورد. تحریم به معنی نسل کشی آرام و تدریجی ملتهاست و این شیوه ای است که اگر آمریکا جرات حمله به کشوری را نداشته باشد آن را بکار می گیرد.

رئیس جمهوری سابق مالزی در رابطه با اقدامات واشنگتن در قبال تهران می نویسد: ایران در گذشته، آمریکا را به مبارزه طلبیده و ایالات متحده هرگز در صدد نجات جهان از تهدید اتمی ایران نیست و با تحریم در واقع می خواهد این چالش ایران را تلافی کند. آمریکا به دروغ گویی برای حمله به کشورهای ضعیف شهره دارد. داستان دروغ درباره ایران این است که این کشور تسلیحات هسته ای تولید می کند و این داستان تفاوتی با داستان دروغ عراق ندارد و این بهانه تراشیده شده تا حمایت جهانی از آمریکا عملی شود.

ماهاتیر محمد در بخش دیگری از مطلب خود با اشاره به فشار آمریکا به برخی از کشورها برای تغییر رویکرد دوستانه آنها در قبال ایران می نویسد: حتی یک انسان ساده لوح هم باید بداند که آمریکا بیش از 10 هزار کلاهک اتمی دارد و اگر کشور کوچکی از تسلیحات هسته ای استفاده کند آمریکا در محو این کشور از روی نقشه جهان درنگ نخواهد کرد. کشورها باید پس زمینه موضع ضد ایرانی آمریکا را بدانند آنها نباید به خود اجازه دهند تا مورد استفاده آمریکا قرار گرفته و واسطه ای برای جبران تحقیرهای گذشته آمریکا شوند. دولتها باید بدانند که همکاری با آمریکا به عنوان مشارکت آنها در کشتار کودکان و مردم بی گناه است.