اختلال پرشین بلاگ از ساعات ابتدایی امروز / دلایل اختلال

مهدی بوترابی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه به دلیل انجام برخی تغییرات بر روی سرور سایت پرشین بلاگ امکان ارائه سرویس به کاربران در شرایط حاضر وجود ندارد گفت: در صفحه اصلی سایت پرشین بلاگ در مورد این قطعی توضیحاتی داده شده که ممکن است به دلیل پیک ترافیک برخی کاربران موفق به مشاهده این صفحه نشوند.

وی در تشریح دلیل اختلال سایت پرشین بلاگ به انجام تغییرات اساسی در سرویس دهنده ها به منظور پاسخگویی به حجم روز افزون تعداد کاربران و محتوای فارسی تولید شده توسط وبلاگنویسان اشاره کرد و افزود: اختلالات در ابتدا صرفا شامل انتشار یادداشت و ثبت نام بود ولی هم اکنون سرویس دهنده به طور کامل متوقف شده و مراحل نهایی انجام تغییرات و انتقال به سرویس دهنده های جدید در حال تکمیل است.

بوترابی با بیان اینکه در صورت رفع اشکال فنی سرویس دهنده پرشین بلاگ مجددا سرویس دهی خواهد کرد گفت: همکاران فنی سایت طبق برنامه و طی 24 ساعت آینده، مراحل انتقال سایت را نهایی خواهند کرد و مشکل پیش آمده که از ساعات اولیه امروز بروز پیدا کرد رفع خواهد شد.