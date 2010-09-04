به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، نصرت الله سپهر بعداز ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: هنرمندان و صنعتگران صنایع دستی استان کرمانشاه در نمایشگاه سراسری صنایع دستی استان مرکزی شرکت خواهند کرد.

سپهر ادامه داد: نمایشگاه سراسری چوب، چرم و سنگ استان مرکزی در مهرماه برگزار خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: برای هریک از استان‌های شرکت کننده سه غرفه فروش و دو غرفه تخصصی در نظر گرفته شده است و تا کنون دو نفر از هنرمندان فعال استان برای شرکت در این نمایشگاه اعلام آمادگی کرده‌اند.

سپهر تصریح کرد: حضور هنرمندان و صنعتگران صنایع دستی استان در نمایشگاه‌های مختلف صنایع دستی راهی برای توسعه و رونق صنایع دستی استان است که این مهم در دستور کار معاونت صنایع دستی استان قرار دارد.

معاون هنرهای سنتی و صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: احتمال افزایش تعداد متقاضیان برای شرکت در این نمایشگاه وجود دارد.