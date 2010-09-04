نبود زیرساخت‌ عامل مشکلات فراوان قم است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، مهندس محسن عابدینیپور قبل از ظهر شنبه در مراسم معارفه سرپرست جدید شهرداری منطقه 3 قم افزود: شهر قم به دلیل اینکه زیرساختهای مناسبی ندارد لذا با مشکلات فراوانی مواجه است و نیازمند مساعدت و کمک از سوی دولت و مسئولین کشور میباشد.
وی قم را نماد جهان اسلام در سطح ملی و بینالمللی و آبروی نظام عنوان کرد و گفت: میبایست این شهر که مهد دانش و تفکر نوین مذهبی است توسعه چشمگیری یابد.
شهردار قم در ادامه بر لزوم تسریع در خدمت رسانی به مردم تأکید کرد و گفت: موقعیت فعلی شهر قم یک موقعیت استثنایی و ویژه است که مسئولین استان باید این فرصتها را شناسایی تا به اهداف خود دست یابیم.
عابدینی تصریح کرد: تأکیدات مقام معظم رهبری، دستورات ریاست جمهوری برای عمران و آبادانی قم و حضور ریاست مجلس به عنوان نماینده مردم قم یک فرصت طلایی و کلیدی برای پیگیری مصوبات و بودجه میباشد.
شهردار قم با بیان اینکه هدف ما در شهر مقدس قم خدمت به زائرین کریمه اهل بیت(س) میباشد افزود: مسئولین استان باید از این موقعیت ویژه نهایت بهره را ببرند.
وی با بیان اینکه وظایف شهرداریها در مقایسه با دیگر ادارات بسیار گسترده و متنوع میباشد افزود: قوانین و محدودیتهای متنوعی در شهرداریها وجود دارد و توقع مردم از شهرداریها بسیار بالا است.
شهردار قم در ادامه با بیان این که تغییر و تحول در سطح مدیران لازم و زمینه شکوفائی را فراهم میکند، تصریح کرد: شهر قم میتواند با مدیریت صحیح و همت مدیران استان به الگویی مناسب برای دیگرکلانشهرهای کشور و به شهری نمونه برای جهان اسلام تبدیل گردد.
در پایان این مراسم طی حکمی از سوی شهردار قم ، آقای جهانبخش نجفزاده به سمت سرپرست جدید شهرداری منطقه 3 قم انتخاب و از خدمات آقای مظفری تقدیر و تشکر به عمل آمد.
قم - خبرگزاری مهر: شهردار قم با تأکید بر استفاده مسئولان از موقعیتهای ویژه قم گفت: نبود زیرساختهای مناسب، عامل بروز مشکلات فراوان در قم است.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، مهندس محسن عابدینیپور قبل از ظهر شنبه در مراسم معارفه سرپرست جدید شهرداری منطقه 3 قم افزود: شهر قم به دلیل اینکه زیرساختهای مناسبی ندارد لذا با مشکلات فراوانی مواجه است و نیازمند مساعدت و کمک از سوی دولت و مسئولین کشور میباشد.
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