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۱۳ شهریور ۱۳۸۹، ۱۵:۳۶

قناعتی:

اغلب دهستانهای اطراف شیراز در محرومیت بسر می بردند

اغلب دهستانهای اطراف شیراز در محرومیت بسر می بردند

شیراز - خبرگزاری مهر: بخشدار مرکزی شیراز گفت: به رغم رشد جمعیت و توسعه شهر شیراز، بیشتر دهستانهای اطراف این کلانشهر هنوز در محرومیت بسر می برند.

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، جواد قناعتی در جریان دیدار با تعدادی از خانواده های محروم در منطقه کرونی افزود: برخی از مسئولان اسبق که شعار توسعه وعدالت را سر می دادند موجب محرومیت بیشتر این مناطق شدند و امروز نیز باید پاسخگوی این کم کاری خود باشند.

وی همچنین با انتقاد از برخی دهیاران مبنی بر عدم توجه به روستا و مشکلات مناطق نیز تصریح کرد: دهیاران باید مشکلات روستاها را انعکاس داده و پیگیری کنند ودر غیر این صورت اگر دهیاری در مناطق خود کم کاری و کارشکنی کند با وی تعارف نداریم و شخص دیگری را جایگزین وی خواهیم کرد.

بخشدار مرکزی شیراز با بیان اینکه رسیدگی به مشکلات مردم و سرکشی از مناطق محروم را از اهم فعالیتهای خود قرارداده است، گفت: درست است یک شبه نمی توان مشکلات روستاها را حل کرد اما از ابتدای حضور در بخشداری به صورت هفتگی از مناطق و دهستانهای بخش سرکشی و مشکلات را بررسی یا روند دستورات را پیگیری می کنم که در این راستا دهیاران نیز باید فعالیت چشمگیر داشته باشند.

کد مطلب 1145449

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