اغلب دهستانهای اطراف شیراز در محرومیت بسر می بردند

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، جواد قناعتی در جریان دیدار با تعدادی از خانواده های محروم در منطقه کرونی افزود: برخی از مسئولان اسبق که شعار توسعه وعدالت را سر می دادند موجب محرومیت بیشتر این مناطق شدند و امروز نیز باید پاسخگوی این کم کاری خود باشند.

وی همچنین با انتقاد از برخی دهیاران مبنی بر عدم توجه به روستا و مشکلات مناطق نیز تصریح کرد: دهیاران باید مشکلات روستاها را انعکاس داده و پیگیری کنند ودر غیر این صورت اگر دهیاری در مناطق خود کم کاری و کارشکنی کند با وی تعارف نداریم و شخص دیگری را جایگزین وی خواهیم کرد.

بخشدار مرکزی شیراز با بیان اینکه رسیدگی به مشکلات مردم و سرکشی از مناطق محروم را از اهم فعالیتهای خود قرارداده است، گفت: درست است یک شبه نمی توان مشکلات روستاها را حل کرد اما از ابتدای حضور در بخشداری به صورت هفتگی از مناطق و دهستانهای بخش سرکشی و مشکلات را بررسی یا روند دستورات را پیگیری می کنم که در این راستا دهیاران نیز باید فعالیت چشمگیر داشته باشند.