یزد نیازمند واحدهای فرآوری محصولات کشاورزی است

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، محمدرضا فلاح زاده در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل تعاون روستایی استان یزد اظهار داشت: محصولات زراعی، باغی و گلخانه‌ای استان یزد به طور معمول بعد از مرحله برداشت نیازمند ساماندهی هستند و در این میان ضرورت احداث واحدهای فرآوری محصولات کشاورزی به شدت احساس می‌ شود.

وی همچنین بر ضرورت ساماندهی صادرات محصولات کشاورزی استان یزد تاکید کرد.

فلاح زاده همچنین با اشاره به اهمیت نقش تعاونی ها در زمینه ساماندهی محصولات کشاورزی بیان داشت: بیمه کشاورزان و محصولات کشاورزی، امور مربوط به نهاده های کشاورزی و تقویت و ساماندهی تعاونیهای مرغداران و دامداران استان یزد از جمله امور مهم و ضروری است که توسط تعاونی ها ساماندهی می شود.

استاندار یزد با تاکید بر ساماندهی بیشتر امور مرتبط با کشاورزان و باغداران عنوان کرد: برنامه ریزی برای خودکفایی کشاورزان، ساماندهی بازار خرید محصولات کشاورزی و پیگیری مصوبات دور دوم سفر هیئت دولت به استان در حوزه مربوطه از مهمترین مواردی است که لازم است بخشی از آن توسط سازمان تعاون روستایی پیگیری شود.

تجمیع سرمایه های سرگردان، تحولی عظیم در کشاورزی استان یزد ایجاد می کند

فلاح زاده با یادآوری اهمیت تجمیع سرمایه های سرگردان در جامعه، خواستار ایجاد تحول عظیم در حوزه کشاورزی استان یزد شد .

محمدحسین مرشدی، مدیرکل جدید اداره تعاون روستایی استان یزد نیز در سخنانی ضمن تقدیر از حضور مسئولان و مدیران استان، جامعیت اساسنامه سازمان و شبکه تعاونی ها را یادآور شد و گفت: با استناد به این اساسنامه امکان واگذاری کلیه فعالیتهای تصدیگری به شبکه تعاونی ها وجود دارد.

وی برای پیشبرد اهداف و وظایف سازمان، خواستار تعامل و مساعدت بیش از پیش سازمانها و ارگانهای استانی از جمله استانداری و سازمان جهاد کشاورزی شد.

مرشدی همچنین خواستار عضویت در کارگروه توسعه صادرات استان یزد شد که این درخواست وی با موافقت استاندار مواجه شد.

در این مراسم از زحمات محمدعلی باقی زرگر تقدیر و محمدحسین مرشدی به عنوان مدیرکل سازمان تعاون روستایی استان یزد معرفی شد.