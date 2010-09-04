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۱۳ شهریور ۱۳۸۹، ۱۵:۴۷

صادقی شرایط بازی پیدا کرد/

ترکیب تیم فوتبال امیدایران مقابل لهستان اعلام شد

ترکیب تیم فوتبال امیدایران مقابل لهستان اعلام شد

ترکیب تیم فوتبال امید کشورمان در دیدار تدارکاتی عصر امروز مقابل تیم فوتبال لهستان اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرحسین حسینی مدیر رسانه ای تیم فوتبال امید ضمن بیان اینکه مصدومیت صادقی بهبود یافته و او در دیدار امروز درون دروازه تیم امید خواهد ایستاد گفت: تیم فوتبال امید کشورمان در دیدار تدارکاتی عصر امروز مقابل لهستان با این ترکیب به میدان خواهد رفت:

دروازه بان : محمد باقر صادقی
خط دفاعی: سید رضا طلبه - رسول کر - شهریار شیروند - علی زینالی
خط میانی: حمید رضا علی عسگر - علی مرزبان - کمال کامیابی نیا - حسین ابراهیمی
خط حمله: محسن مسلمان - ایمان موسوی
 
مصدومیت محمد باقر صادقی این گمانه زنی را بوجود اورد که احتمالا وی نمی تواند تیم امید را همراهی کند اما با تلاش کادر پزشکی مصدومیت این دروازه بان بهبود یافت و تیم امید امروز تنها با یک دروازه بان به مصاف لهستان می رود!
کد مطلب 1145456

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