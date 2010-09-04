حضور پررنگ سینمای فرانسه در جشنواره فیلم ونیز

به گزارش خبرنگار مهر، به نقل از پایگاه اینترنتی سینمای اروپا حضور چهار فیلم فرانسوی در بخش مسابقه نشانگر اهمیت سینمای این کشور برای برگزار کنندگان این جشنواره معتبر جهانی است.
سینمای فرانسه از 17 سال پیش به جایزه شیر طلایی ونیز دست نیافته است. آخرین بار در سال 1993 کریشتف کیشلوفسکی فقید با فیلم "سه رنگ: آبی" به نمایندگی از سینمای فرانسه این جایزه معتبر را دریافت کرد.
"ونوس سیاه" ساخته عبداللطیف کشیش، "پوتیش" به کارگردانی فرانسوا اوزون، "اندکی خوشی" اثر آنتونی کوردیه و "میرال" ساخته جولین اشنابل چهار فیلم فرانسوی هستند که در بخش مسابقه جشنواره ونیز روی پرده میروند.
ضمن آنکه سه فیلم "باور داریم" ساخته ماریو مارتونه، " تنهایی اعداد اول" به کارگردانی ساوریو کونستانزو و "قطعه غمناک ترومپت" اثر آلکس دلا ایگلسیای اسپانیایی با سرمایه گذاری فرانسه تولید شدهاند.
در بخش خارج از مسابقه فیلمهایی چون "والانزاسکا" ساخته میکله پلاچیدوی ایتالیایی با سرمایهگذاری فرانسوی تهیه شده است. ضمن آنکه بخش افقهای جشنواره ونیز هم با نمایش فیلم فرانسوی "زیبای خفته" ساخته کاترین بریا افتتاح میشود.
آخرین فیلم برتران بلیه فیلمساز نام آشنای فرانسوی با عنوان "صدای شکستن یخ" به عنوان فیلم افتتاحیه بخش جنبی "روزهای ونیز" برگزیده شده است. در این بخش فیلم "جایی در آن میان" به کارگردانی سارا بویاین از محصولات سینمای فرانسه به نمایش در میآید.
فیلم "آنژل و تونی" ساخته آلیکس دلاپورته هم تنها فیلم فرانسوی بخش جنبی هفته منتقدین جشنواره ونیز است. شصت و هفتمین دوره جشنواره ونیز روز 11 سپتامبر به پایان میرسد.
سینمای فرانسه با 22 فیلم و محصول مشترک حضوری پررنگ در جشنواره ونیز امسال دارد.
به گزارش خبرنگار مهر، به نقل از پایگاه اینترنتی سینمای اروپا حضور چهار فیلم فرانسوی در بخش مسابقه نشانگر اهمیت سینمای این کشور برای برگزار کنندگان این جشنواره معتبر جهانی است.
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