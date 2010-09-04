اطعام روزانه 15 هزارنفر در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند،محمد اکبری ظهر شنبه در بازدی از پایگاه های حامی یابی بیرجند گفت: پنج هزار یتیم تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) این استان است که از این تعداد سه هزار و 400 نفر زیر 18 سال سن دارند.

وی به طرح حامی یابی برای ایتام در ماه مبارک رمضان اشاره کرد و افزود: هفت هزار و 250 نفر حامی از یتیم‌های خراسان جنوبی حمایت می ‌کنند.

اکبری ادامه داد: در حال حاضر نزدیک به 183 یتیم بدون حامی در استان داریم که باید در خصوص جذب حامی برای این عزیزان نیز توجه توجه جدی شود.

وی در ادامه با اشاره به طرح اکرام و ایتام خاطرنشان کرد: طرح اکرام یکی از موفق ‌ترین طرح‌های اجرا شده در زمینه جذب مشارکت مردمی در کمیته امداد امام خمینی(ره) است.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی ادامه داد: سال گذشته بالغ بر دو میلیارد و 500 میلیون ریال برای اطعام و افطاری مددجویان تحت حمایت این نهاد هزینه شد که نزدیک به 137 هزار نفر اطعام شده‌اند.

وی به طرح محسنین اشاره کرد و گفت: منظور از اجرای این طرح جذب حامی برای خانواده‌های غیر یتیم است که 120 خانواده در مرحله نخست این طرح مورد شناسایی قرار می ‌گیرند.

اکبری همچنین به طرح اطعام مددجویان زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) اشاره کرد و افزود: این طرح به سه طریق غذای گرم، سفره‌اندازی با حضور مسئولان و اولویت با ایتام و بحث سبد غذایی برای روستاهای دورافتاده انجام می ‌شود.

وی در پایان یادآور شد: در حال حاضر 30 درصد منابع مجموعه کمیته امداد امام خمینی(ره) از محل مشارکت‌های مردمی است که بر اساس برنامه باید در آینده 70 درصد منابع این نهاد از طریق کمک‌ های مردمی تامین شود.