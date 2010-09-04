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۱۳ شهریور ۱۳۸۹، ۱۵:۴۹

نمایشگاه گروهی عکس و کاریکاتور در کرمانشاه برگزار می شود

نمایشگاه گروهی عکس و کاریکاتور در کرمانشاه برگزار می شود

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: مسئول خانه عکس و کاریکاتور حوزه هنری استان کرمانشاه گفت: نمایشگاه گروهی عکس و کاریکاتور با موضوع"کار، تلاش و مشارکت گروهی" در کرمانشاه برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر درکرمانشاه، فخرالدین دوست محمد بعداز ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این برنامه با همکاری آژانس عکس انجمن سینمای جوان و انجمن کاریکاتوریستهای کرمانشاه در آبان ماه برگزار می شود و آخرین مهلت ارسال آثار تا 30 مهرماه می باشد.

مسئول خانه عکس و کاریکاتور حوزه هنری استان کرمانشاه افزود:هدف از برگزاری این جشنواره تقویت و اعتلای هنر عکاسی و کاریکاتور در کرمانشاه و جذب هنرمندان شهرستانی است.

دوست محمد تصریح کرد: عکس و کاریکاتور هر دو از هنرهای تاثیرگذار هستند و قابلیت بیان موضوعات مختلف را دارند و می توانند اثر یکدیگر را بر مخاطبان تقویت بخشند.

مسئول خانه عکس و کاریکاتور حوزه هنری استان کرمانشاه  در ادامه با بیان اینکه این نمایشگاه از این پس بصورت فصلی در استان برگزار می شود، خاطرنشان کرد: به نفرات اول تا سوم در هر بخش جوایز نفیسی اهدا می شود.

کد مطلب 1145466

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