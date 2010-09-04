نمایشگاه گروهی عکس و کاریکاتور در کرمانشاه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر درکرمانشاه، فخرالدین دوست محمد بعداز ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این برنامه با همکاری آژانس عکس انجمن سینمای جوان و انجمن کاریکاتوریستهای کرمانشاه در آبان ماه برگزار می شود و آخرین مهلت ارسال آثار تا 30 مهرماه می باشد.

مسئول خانه عکس و کاریکاتور حوزه هنری استان کرمانشاه افزود:هدف از برگزاری این جشنواره تقویت و اعتلای هنر عکاسی و کاریکاتور در کرمانشاه و جذب هنرمندان شهرستانی است.

دوست محمد تصریح کرد: عکس و کاریکاتور هر دو از هنرهای تاثیرگذار هستند و قابلیت بیان موضوعات مختلف را دارند و می توانند اثر یکدیگر را بر مخاطبان تقویت بخشند.

مسئول خانه عکس و کاریکاتور حوزه هنری استان کرمانشاه در ادامه با بیان اینکه این نمایشگاه از این پس بصورت فصلی در استان برگزار می شود، خاطرنشان کرد: به نفرات اول تا سوم در هر بخش جوایز نفیسی اهدا می شود.