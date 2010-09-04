مخالفان جنگ از بلر با تخم مرغ و کفش استقبال کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، مراسم رونمایی از کتاب خاطرات "تونی بلر" در دوبلین با اعتراض گسترده مخالفان جنگ روبرو شد.

در این مراسم که امروز شنبه در پایتخت ایرلند جنوبی برگزار شد، تظاهرات کنندگان با سردادن شعارهایی مانند"دستان بلر به خون آغشته است" اقدام به مخالفت با حضور نخست وزیر اسبق انگلیس و از بانیان جنگ عراق پرداخته و کفش و تخم مرغ به سمت وی پرتاب کردند.

اعتراضهای مذکور در حاشیه رونمایی از نخستین کتاب خاطرات بلر و با وجود تدابیر شدید امنیتی از سوی پلیس دوبلین صورت گرفت. جالب اینجاست که حضار حتی از آوردن کیف و تلفنهای همراه خود به این مراسم نیز منع شده بودند.

بلر در کتاب خاطرات خود از سیاستهایش در طول یک دهه نخست وزیری انگلیس بویژه مشارکت این کشور در حمله به عراق در سال 2003 دفاع کرده است. در این کتاب که اخیرا در انگلیس با عنوان "سفر" منتشر شده همچنین به روابط نامشروع بلر در دوره دانشجویی اش با یک زن فرانسوی اشاره شده است.

بر این اساس زمانی که بلر در دوران دانشجویی خود در فرانسه به همراه درس خواندن، کار می کرده با این زن آشنا شده است.

خاطر نشان می شود کتاب خاطرات تونی بلر که در آن حتی به مسائل خصوصی وی نیز اشاره شده، اخیرا توانسته رکورد فروش کتاب در انگلیس را بشکند.