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۱۳ شهریور ۱۳۸۹، ۱۵:۴۲

هیئت مدیره‌ انجمن تهیه‌کنندگان سینمای مستند انتخاب شد

هیئت مدیره‌ انجمن تهیه‌کنندگان سینمای مستند انتخاب شد

اعضای جدید هیئت مدیره انجمن تهیه‌کنندگان سینمای مستند انتخاب شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سه شنبه 9 شهریورماه جلسه هیئت مدیره‌ جدید انجمن تهیه‌کنندگان سینمای مستند ایران در محل دبیرخانه انجمن در خانه سینما شماره 2 با حضور تمام اعضای هیئت مدیره و بازرس اصلی انجمن برگزار شد که طی آن، انتخابات داخلی انجام گرفت و با تقسیم وظایف، سمت‌های زیر به تصویب رسید:

مرتضی ندایی رئیس هیئت مدیره، سعید رشتیان نایب رئیس، مرتضی رزاق کریمی سخنگو و کتایون شهابی خزانه دار.هیئت مدیره در این جلسه از زحمات ده ساله مرتضی رزاق کریمی در سمت رئیس انجمن تهیه‌کنندگان سینمای مستند ایران قدردانی و تشکر کرد.

کد مطلب 1145468

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