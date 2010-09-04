به گزارش خبرگزاری مهر، سه شنبه 9 شهریورماه جلسه هیئت مدیره‌ جدید انجمن تهیه‌کنندگان سینمای مستند ایران در محل دبیرخانه انجمن در خانه سینما شماره 2 با حضور تمام اعضای هیئت مدیره و بازرس اصلی انجمن برگزار شد که طی آن، انتخابات داخلی انجام گرفت و با تقسیم وظایف، سمت‌های زیر به تصویب رسید:

مرتضی ندایی رئیس هیئت مدیره، سعید رشتیان نایب رئیس، مرتضی رزاق کریمی سخنگو و کتایون شهابی خزانه دار.هیئت مدیره در این جلسه از زحمات ده ساله مرتضی رزاق کریمی در سمت رئیس انجمن تهیه‌کنندگان سینمای مستند ایران قدردانی و تشکر کرد.