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۱۳ شهریور ۱۳۸۹، ۱۵:۴۸

270 مدرسه در خراسان جنوبی تحت پوشش طرح هجرت 3 قرار گرفت

بیرجند - خبرگزاری مهر: مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت: در تابستان امسال 270 مدرسه در این استان تحت پوشش طرح هجرت 3 قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حمیدرضا وردی ظهر شنبه در نشست فرهنگیان با امام جمعه بیرجند از ایجاد معاونت هماهنگی در چارت جدید سازمانی خبر داد و اظهار داشت: حوزه معاونت هماهنگی امور تمام حوزه‌های اداره کل را برنامه‌ ریزی و هماهنگی می ‌کند و حوزه‌ ای پرمشغله با بیشترین ارباب رجوع است.

وی با اعلام اولویت‌های پژوهشی این اداره کل در سال جاری گفت: در حوزه معاونت مالی مشکل خاصی در پرداخت‌ها نداریم و بودجه‌ها بر اساس فصل و ردیف خود اختصاص می ‌یابد.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی به دستاوردهای سفرهای هیئت دولت به استان اشاره کرد و گفت: برای تبدیل باغ نوفرست به تالار ازدواج فرهنگیان و فرزندانشان 200 میلیون تومان در شورای برنامه‌ ریزی استان اعتبار اختصاص یافته است.

وردی ایجاد دو استخر سرپوشیده، 100 نمازخانه در مناطق مختلف استان و 20 سالن ورزشی را از دستاوردهای سفر ذکر کرد و افزود: 200 میلیون تومان اعتبار برای شش طرح در سال جاری ابلاغ شده است.

وی از کسب رتبه دوم کشوری در قرآن و رتبه پنجم کشوری در نهج ‌البلاغه توسط دانش ‌آموزان استان خبر داد و اظهار داشت: در رشته شیمی نیز موفق به کسب رتبه اول کشوری جشنواره الگوهای برتر تدریس شده‌ایم.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی به ساماندهی 100 مدرسه قرآن اشاره کرد و ادامه داد: فعالیتهای اوقات فراغت در طول سال در این مدارس در بعد از ظهرها اجرا می ‌شود.

وردی گفت: برای ایجاد اردوگاه استثنایی از سوی فرد خیری 4.5 هکتار زمین در منطقه مود به آموزش و پرورش واگذار شده است و تنها مشکل ما در حال حاضر نداشتن اردوگاه ملی است که استاندار خراسان جنوبی برای تأمین زمین آن قول مساعد داده است و فرد خیری نیز مبلغ یک‌ میلیارد تومان برای این امر اختصاص داده است.

وی افزود: امروز بحث تهاجم فرهنگی دشمن بسیار جدی است و اعتقادات، اخلاقیات و مسائل فطری که در نهاد ما به ودیعه گذاشته شده است مورد هجمه قرار گرفته است.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی ادامه داد: آموزش و پرورش یکی از 32 ارگان تأثیرگذار در موضوع حجاب است.

وی به فعالیت‌های حوزه پرورشی و تربیت بدنی این اداره کل اشاره کرد و اظهار داشت: زیر پوشش قرار گرفتن 270 مدرسه در تابستان جاری در طرح هجرت سه و اعزام دانش ‌آموزان مناطق محروم به اردوهای بنیاد علوی به مدت یک هفته از جمله این اقدامات است.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی تصریح کرد: استان خراسان جنوبی جزو 11 استان کشور است که اردوی راهیان نور به غرب کشور را در تابستان برگزار و ساماندهی کرده است.

وردی با اشاره به فعالیت‌های فوق ‌برنامه شامل برگزاری کلاس‌های قرآنی، ورزشی، هنری در تابستان و ایجاد ظرفیت‌های لازم برای همه دانش‌آموزان گفت: ایجاد مجتمع‌های آموزشی یکی از برنامه‌های وزیر آموزش و پرورش است که در حوزه آموزشی این اداره کل مورد توجه قرار گرفته و امید است به کمیت‌ها و کیفیت‌ها در این طرح توجه شود.

وی به استخدام 40 هزار نفر در آموزش و پرورش کشور اشاره کرد و اظهار داشت: 450 نفر در آموزش و پرورش استان استخدام می‌شوند.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی با اشاره به استخدام 130 نفر از خانواده شهدا و جانبازان بالای 75 درصد در آموزش و پرورش اظهار داشت: بزرگ ‌ترین و بیشترین استخدام خانواده شهدا طبق ضوابط و مقررات در آموزش و پرورش انجام شده است.

وردی ادامه داد: آزمون استخدامی در آموزش و پرورش با شرکت هفت هزار نفر در استان برگزار شد که حدود 600 نفر عوامل اجرایی در ارتباط با برگزاری این آزمون همکاری داشتند. 

کد مطلب 1145469

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