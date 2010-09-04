بدترین اشتباه آمریکا درعراق/ مقایسه نادرست عراق با ژاپن و آلمان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه البیان، پس از پایان رسمی ماموریت نیروهای عملیاتی آمریکا درعراق در روز سه شنبه گذشته، تحلیلگران و کارشناسان آمریکایی رو به بررسی درسهای استراتژیک این جنگ آورده اند. جنگی که تاکنون باعث کشته شدن هزاران سرباز آمریکا و هدر رفتن بیش از 3 تریلیون دلار از خزانه این کشور شده است.

این تحلیلگران یکی از اشتباهات بزرگ آمریکا در عراق را توسعه دایره ماموریت ها به خارج از اهداف اصلی و تعیین شده می دانند.

در همین راستا "کیل اسپکتور" از پژوهشگران ارشد موسسه "ترد وی" می گوید: درسی که تصمیم سازان سیاست باید از جنگ عراق یاد بگیرند این است که آیا واقعا ماموریت مشخصی برای انجام دارند یا اینکه تنها در پی گذراندن یک مسیر هستند؟

وی تاکید کرد: جنگ عراق در آینده بر تصمیمات برنامه ریزان نظامی آمریکا اثر خواهد گذاشت و شاید اگر به بررسی دیگری بپردازند مجددا به پیامدهای جنگ عراق توجه کنند.

اسپکتور در ادامه افزود: در حالی که در ابتدای جنگ عراق هدف سرنگونی نظام صدام بود، بعدها این هدف به یافتن سلاح کشتار جمعی سپس به حمایت از دموکراسی و هم اکنون به توقف تنش ها تغییر جهت داده است.

از سوی دیگر، "کریستوفر پرپل" از مدیران ارشد انستیتو کاتو در آمریکا تاکید کرد: پس از آغاز جنگ در عراق هشدارهای بسیاری مطرح شد که نباید نادیده انگاشته می شد.

وی با اشاره به چالش های موجود در بازسازی عراق و دولت سازی در این کشور افزود : هنگامی که از برخی تصمیم سازان می شنویم که واقعا اتفاقی رخ نداده است، دچار نا امیدی می شویم. این در حالی است که شخصیت های آکادمیک و پژوهشگران به خوبی می دانند که مشابه دانستن عراق پس از جنگ با آلمان و ژاپن پس از جنگ جهانی دوم شرم آور است.