زکات فطره برنج 5000 تومان است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله ناصر مکارم شیرازی بعد از ظهر شنبه در سخنان خود در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر حضرت معصومه‌(س) با اشاره به در پیش بودن روز عید سعید فطر به میزان زکات فطره ماه مبارک رمضان اشاره کرد و گفت: زکات فطریه هر نفر بر اساس قوت غالب گندم، مبلغ 1500 تومان و براساس قوت برنج 5000 تومان می باشد.



وی تأکید کرد: افراد و خانواده‌هایی که توانایی دارند بهتر است فطریه خود را بر اساس قوت غالب برنج پرداخت کنند.



این مرجع تقلید با بیان اینکه برخی‌ها می‌پرسند آیا می‌شود زکات فطره را به مردم سیلزده پاکستان داد عنوان کرد: احتیاط واجب آن است که اگر در شهر و محل زندگی فرد فقیری وجود دارد فطره را به او بدهید و از روش‌های دیگری برای کمک به کسانی که خارج از شهر هستند استفاده شود.