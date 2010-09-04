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۱۳ شهریور ۱۳۸۹، ۱۵:۴۸

آیت الله مکارم اعلام کرد:

زکات فطره برنج 5000 تومان است

زکات فطره برنج 5000 تومان است

قم - خبرگزاری مهر: آیت الله مکارم شیرازی میزان زکات فطره در سال جاری را برای کسانی که قوت غالبشان برنج است را 5000 تومان اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله ناصر مکارم شیرازی بعد از ظهر شنبه در سخنان خود در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر حضرت معصومه‌(س) با اشاره به در پیش بودن روز عید سعید فطر به میزان زکات  فطره ماه مبارک رمضان اشاره کرد و گفت: زکات فطریه هر نفر بر اساس قوت غالب گندم، مبلغ 1500 تومان و براساس قوت برنج 5000 تومان می باشد.

وی تأکید کرد: افراد و خانواده‌هایی که توانایی دارند بهتر است فطریه خود را بر اساس قوت غالب برنج پرداخت کنند.

این مرجع تقلید با بیان اینکه برخی‌ها می‌پرسند آیا می‌شود زکات فطره را به مردم سیلزده پاکستان داد عنوان کرد: احتیاط واجب آن است که اگر در شهر و محل زندگی فرد فقیری وجود دارد فطره را به او بدهید و از روش‌های دیگری برای کمک به کسانی که خارج از شهر هستند استفاده شود.

کد مطلب 1145471

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