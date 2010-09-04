تیموریان یا بازیکن پیشین پرسپولیس در استقلال/ معرفی بازیکن جدید تا پایان هفته

به گزارش خبرنگار مهر، استقلال که یکی از موفق ترین تیم‌های لیگ برتر در فصل نقل و انتقالات بود هنوز به دنبال بازیکن می‌گردد. پس از مذاکره با آندرانیک تیموریان، مسئولان این باشگاه در اقدامی غافلگیرکننده با اسماعیل شریفات، مهاجم فصل گذشته تیم فوتبال استقلال اهواز قرارداد امضا کردند، تا قوای تهاجمی تیم خود را تقویت کنند.

استقلالی‌ها در عین حال گفتگو با آندرانیک تیموریان را نیز همچنان در دستور کار دارند، آنها که شرایط خود برای عقد قرارداد با این بازیکن ملی پوش را مطرح کرده‌اند، منتظر بازگشت او از شرق آسیا هستند تا برای عقد قرارداد تصمیم نهایی را اتخاذ کنند.

جذب اسماعیل شریفات و مذاکره با آندرانیک تیموریان در حالی صورت پذیرفته است که باشگاه استقلال حوار ملامحمد را نیز به عنوان گزینه‌ای دیگر مدنظر دارد. مسئولان باشگاه استقلال با توجه به نیاز تیم در پست هافبک چپ گفتگوهایی با مدیر برنامه‌های ملامحمد داشته‌اند اما این مذاکرات سرانجام مشخصی نداشته است.

شرایط سختی که ملامحمد برای عقد قرارداد با باشگاه استقلال مطرح کرده، مذاکرات او با آبی پوشان را در بن بست قرار داده است. رقم بالای قرارداد و شرایط حضور در اردوی تیم ملی عراق باعث شده تا مسئولان باشگاه استقلال با تامل بیشتر با این بازیکن عراق مذاکره کنند.

از باشگاه استقلال خبر می رسد تا پایان هفته جاری از بین تیموریان و ملامحمد یک گزینه برای پوشیدن پیراهن این تیم انتخاب خواهد شد. البته این احتمال هم وجود دارد که گزینه‌ای جدید مدنظر آبی پوشان قرار گیرد و به عضویت این تیم درآید. عقد قرارداد ناگهانی با شریفات نشان داد که آبی پوشان می توانند در آخرین لحظه مهره‌ای جدید را رو کرده و اهالی فوتبال را غافلگیر کنند.