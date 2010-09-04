  1. استانها
  2. تهران
۱۳ شهریور ۱۳۸۹، ۱۵:۵۷

مسابقه ماهیگیری در رودخانه کرج برگزار شد

مسابقه ماهیگیری در رودخانه کرج برگزار شد

استان تهران - خبرگزاری مهر: اداره حفاظت محیط زیست کرج یک دوره مسابقه ماهیگیری در رودخانه کرج برگزار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، حسن پسندیده در حاشیه برگزاری این مسابقه به خبرنگار مهر در کرج گفت: ترویج تفریح سالم و مهیج و نیز حفظ سلامت محیط زیست از اهداف برگزاری این دوره از مسابقات ماهیگیری بوده است.

وی افزود: این مسابقه با حضور 30 نفر از علاقمندان به طبیعت در محدوده رستوران ارکیده تا آبشار نوجان جاده کرج - چالوس انجام شد.

پسندیده خاطرنشان کرد: "مهدی الهیاری" با صید یک قطعه ماهی قزل آلای خال قرمز به طول 35سانتی متر به عنوان نفر اول و "محمدرضا رسولی"، "حمید رضا حسن زاده" نفرات دوم و سوم و "مرضیه نادری و الهام ابراهیمی" بطور مشترک مقام چهارم این مسابقه را کسب کردند.

این مسئول خاطرنشان کرد: از دو روز دیگر طبق سنوات گذشته ماهیگیری در رودخانه کرج ممنوع می شود و این مسابقه نیز به همین دلیل در تاریخ فوق برگزار شد.
 
 

کد مطلب 1145475

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها