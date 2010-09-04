مسابقه ماهیگیری در رودخانه کرج برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، حسن پسندیده در حاشیه برگزاری این مسابقه به خبرنگار مهر در کرج گفت: ترویج تفریح سالم و مهیج و نیز حفظ سلامت محیط زیست از اهداف برگزاری این دوره از مسابقات ماهیگیری بوده است.

وی افزود: این مسابقه با حضور 30 نفر از علاقمندان به طبیعت در محدوده رستوران ارکیده تا آبشار نوجان جاده کرج - چالوس انجام شد.

پسندیده خاطرنشان کرد: "مهدی الهیاری" با صید یک قطعه ماهی قزل آلای خال قرمز به طول 35سانتی متر به عنوان نفر اول و "محمدرضا رسولی"، "حمید رضا حسن زاده" نفرات دوم و سوم و "مرضیه نادری و الهام ابراهیمی" بطور مشترک مقام چهارم این مسابقه را کسب کردند.

این مسئول خاطرنشان کرد: از دو روز دیگر طبق سنوات گذشته ماهیگیری در رودخانه کرج ممنوع می شود و این مسابقه نیز به همین دلیل در تاریخ فوق برگزار شد.



