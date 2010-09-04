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۱۳ شهریور ۱۳۸۹، ۱۷:۰۰

برای کاهش حوادث رانندگی/

صحنه‌های دلخراش تصادف در مالزی پخش می شود

صحنه‌های دلخراش تصادف در مالزی پخش می شود

کوالالامپور - دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: مدیر سازمان امنیت جاده‌ای مالزی اعلام کرد به منظور کاهش حوادث رانندگی در ایام تعطیلات عید فطر لوحهای فشرده حاوی تصاویر دلخراش صحنه‌های تصادف در اختیار رانندگان قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر از کوالالامپور به نقل از مطبوعات روز شنبه مالزی، سورت سینگ  افزود: این لوحهای فشرده که تصاویر آن بر روی تابلوهای کنار جاده نیز نمایش داده می شود شامل روایت رانندگان از نحوه مجروح شدن خود یا مرگ نزدیکانشان است تا مسافران تعطیلات عید فطر قانع شوند که "دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن است".



به گفته مدیر سازمان امنیت جاده‌ای مالزی به طور متوسط روزانه 18.5 مالزیایی جان خود را در حوادث رانندگی از دست می‌دهند.

در سال گذشته 6 هزار و 745 مالزیایی بر اثر تصادفات جاده‌ای جان باختند که 60 درصد این میزان را سرنشینان وسایل نقلیه تشکیل می‌دادند.

مالزی پیشتر اعلام کرده بود قصد دارد در طول تعطیلات عید فطر 4 هزار و 500 مامور  برای نظارت بر 202 ناحیه حادثه خیز مستقر کند.

تلفات حوادث رانندگی باعث شده است که حتی "نجیب تون رزاق"، نخست‌وزیر مالزی و معاون او "محی‌الدین یاسین" نیز در پیام‌هایی جداگانه خواستار دقت بیشتر رانندگان در تعطیلات عید فطر امسال شوند.
 

کد مطلب 1145476

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