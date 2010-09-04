محموله میلیاردی انواع داروی قاچاق در تبریز توقیف شد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، سرهنگ قنبر مداحی ظهر شنبه در یک مصاحبه خبری افزود: در پی اطلاع از فعالیت غیر مجاز فردی به نام "شکور – ع" در زمینه تهیه و توزیع انواع داروی انسانی قاچاق رسیدگی به موضوع در دستور کار پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت .

وی ادامه داد: با انجام عملیات کنترلی نامحسوس اطلاع حاصل شد که نامبرده مقادیر قابل توجهی انواع داروی انسانی خارجی را از مرزعراق وارد کشور نموده و پس از انتقال آن از شهرستان مهاباد به شهرستان آذرشهر در پوشش کالای تجاری و صنعتی در یک تریلی وابسته به شرکت تولیدی بارگیری نموده است و قصد انتقال آن به پایتخت را دارد.

رئیس پلیس آگاهی آذربایجان شرقی در ادامه اظهار داشت: به منظور شناسایی و متوقف کردن محموله مذکور مأموران اقدام به ایجاد تورایست و بازرسی در مسیر تردد خودرو نمودند و به محض رویت خودرو مأموران به راننده دستور توقف دادند خودروی مذکور را متوقف و در بازرسی از آن بیش از 500 هزار عدد انواع قرص و آمپول خارجی قاچاق به ارزش تقریبی دو میلیارد و 298 میلیون ریال کشف کردند.

سرهنگ مداحی اعلام کرد: متهم به نام مجید – پ پس از دستگیری در بازجوئی ها اقرار نمود که اموال قاچاق متعلق به شکور – ع بوده و از انبار وی در شهرستان آذرشهر بارگیری کرده است که بلافاصله مأموران به انبار وی مراجعه نموده و موفق شدند متهم اصلی شکور – ع را در انبار به همراه سه نفر از همدستانش دستگیر کنند.

وی تصریح کرد: متهمین پس از انجام بازجویی و تحقیقات اولیه و درج اظهارات آنها در پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.