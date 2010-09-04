رونمائی از نرم افزار جامع قوانین تعاون

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، امیر کریم زاد شریفی مسئول روابط عمومی اداره کل تعاون آذربایجان شرقی ظهر شنبه در آئین رونمائی از این نرم افزار گفت: با توجه به اهمیت اطلاع علاقه مندان به بخش تعاون و اعضای شرکت های تعاونی از قوانین و مقررات بخش تعاون، اداره کل تعاون آذربایجان شرقی برای نخستین بار نرم افزاری جامع شامل این قوانین و مقررات را طراحی و برای استفاده عموم ارایه کرد.

وی با اشاره به فراگیر شدن استفاده از تلفن همراه و در دسترس بودن این وسیله برای اکثر آحاد جامعه اظهار داشت: نرم افزار تعاون یار می تواند، زمینه دسترسی مدیران و تعاونگران استان به این قوانین را تسهیل نماید.

کریم زاد شریفی تاکید کرد: دسترسی آسان، جامع بودن، امکان دسترسی و جستجو در قوانین و مقررات بخش تعاون از جمله این امکانات به شمار می رود.

مسئول روابط عمومی اداره کل تعاون آذربایجان شرقی با اشاره به سایر مزایای این نرم افزار تاکید کرد: بهره گیری از تکنولوژی جاوا برای پیاده سازی نرم افزار، قابلیت استفاده در اکثر گوشی های تلفن همراه و دسترسی به تمام قوانین بخش تعاون از جمله مزایای تعاون یار است.

وی اضافه کرد: در این نرم افزار جامع، تمام قوانین بخش تعاون علاوه بر دسته بندی فصل به فصل به صورت تفکیک ماده به ماده نیز قابلیت دسترسی دارند.

به گفته کریمزاد این نرم افزار در دو نسخه متنی و گرافیکی ارایه شده است و علاقه مندان می توانند به راحتی این نرم افزار را دانلود و در گوشی های تلفن همراه خود استفاده کنند.

وی افزود: نسخه متنی به دلیل ظرفیت کم برای گوشی هایی که زبان فارسی را پشتیبانی می کنند مناسب است ولی چنانچه گوشی تمام حروف زبان فارسی را پشتیبانی نمی کند، نسخه گرافیکی مناسب تر است.