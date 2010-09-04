تاکید به عمل صالح 90 بار در قرآن ذکر شده است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیتالله رضا استادی بعد از ظهر شنبه در جمع نمازگزاران مسجد مدرسه آیتالله گلپایگانی اظهار داشت: اگر عمل صالح در نجات انسانها از گرفتاریها و سعادت جامعه و انسان تاثیر نداشت قرآن کریم این همه در مورد عمل صالح سخن نمیگفت.
وی با بیان اینکه انسان مومن به هیچ وجه نمیتواند نسبت به انجام عمل صالح بیتفاوت باشد، گفت: نباید از انجام عمل صالح غفلت کنیم و نسبت به آن بیتفاوت باشیم.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ادامه داد: باید در کنار اعتقاد به خدا و پیغمبر(ص)، ایمان به ولایت امیرالمومنین(ع) و محبت اهل بیت(ع)، عمل صالح وجود داشته باشد ولی متاسفانه گاهی اوقات این مهم مورد غفلت واقع میشود.
زمینهها و درجات ایمان
امام جمعه قم با اشاره به درجات و مراتب ایمان اظهار داشت: ممکن است افرادی در مورد درجات ایمان سئوالاتی داشته باشند و در این زمینه باید گفت که ایمان قابل کم و زیاد شدن و تضعیف شدن است.
آیتالله استادی ادامه داد: این همه که میگویند با ایمان از دنیا بروید و کافر از دنیا نروید به خاطر این است که ایمان از همان اول وجود داشته است.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، اعتقاد به وحی، اظهار به لسان و عمل به جوارح را از زمینههای ایمان برشمرد و تصریح کرد: جای تردید نیست که ایمان به خدا، پیغمبر، معاد، آخرت و کلمه لا اله الا الله باعث نجات انسان از گرفتاریها میشود.
وی گفت: با این همه روایاتی که در مورد امام علی(ع) وجود دارد جای تردیدی نیست که ولایت این امام نیز موجب نجات انسان میشود.
آیتالله استادی محبت اهل بیت(ع) را از دیگر زمینههای نجات انسان برشمرد و افزود: اگر کسی در مسئله امامت اشتباه کرده بود ولی اهل بیت عصمت و طهارت را دوست داشته باشد، این نوع محبت ذخیره مهمی است و باعث نجات انسان میشود.
لزوم رسیدگی به امور مستمندان
آیتالله استادی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت رسیدگی به امور مستمندان و محرومان جامعه به ویژه در ماه مبارک رمضان تاکید کرد و اظهار داشت: ممکن است این مقدار پولی که برای صدقه در نظر گرفته شد، قبل از این اقدام از بین میرفت و یا در جاهای غیرضروری هزینه میشد اما وقتی در راه خدا هزینه شد آثار و برکات زیادی در پی دارد.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ضعف اراده را مهمترین عامل عدم توجه به محرومان دانست و افزود: مشکل ما این است که حرف میزنیم ولی باور کافی نداریم که باید به محرومان جامعه توجه بیشتری داشته باشیم.
قم - خبرگزاری مهر: امام جمعه قم گفت: قرآن کریم حدود 90 بار به انجام عمل صالح تاکید کرده است.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیتالله رضا استادی بعد از ظهر شنبه در جمع نمازگزاران مسجد مدرسه آیتالله گلپایگانی اظهار داشت: اگر عمل صالح در نجات انسانها از گرفتاریها و سعادت جامعه و انسان تاثیر نداشت قرآن کریم این همه در مورد عمل صالح سخن نمیگفت.
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