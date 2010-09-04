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۱۳ شهریور ۱۳۸۹، ۱۶:۰۹

عملیات اجرایی کارخانه سیمان آبدانان بعداز پنج سال آغاز شد

عملیات اجرایی کارخانه سیمان آبدانان بعداز پنج سال آغاز شد

ایلام - خبرگزاری مهر: بعد از پنج سال از گذشت مصوبه احداث کارخانه سیمان آبدانان از توابع استان ایلام، با حضور مسئولان امروز کلنگ عملیات اجرایی این کارخانه زمین زده شد.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، رئیس سازمان صنایع و معادن ایلام ظهر شنبه در این آیین گفت: احداث این کارخانه جز مصوبات ارزشمند دولت در جریان سفرهای دوم استانی بوده است.

مظفر فروتن بیان کرد: با توجه به اینکه شهرستان آبدانان دارای مواد اولیه منحصر به فردی برای تولید سیمان است بنابراین راه اندازی این کارخانه نقش موثری در تامین بازار داخلی خواهد داشت.

وی گفت: این کارخانه با ظرفیت تولید یک میلیون تن سیمان در سال احداث می شود.

 این مسئول یادآور شد: برای اجرای این طرح دو هزار میلیارد ریال اعتبار توسط سرمایه گذاران این کارخانه سرمایه گذاری می شود.

وی ادامه داد: این کارخانه در زمینی به گستره 50 هکتار احداث خواهد شد و بخشی عظیمی از زمین های اطراف برای مواد اولیه مورد استفاده این کارخانه قرار خواهد گرفت.

گفتنی است احداث این کارخانه بیش از پنج سال بود معصل سرمایه گذار بوده است.

 

کد مطلب 1145482

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