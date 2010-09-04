576 یتیم زنجانی صاحب حامی شدند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد پور جعفری ظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: همزمان با ایام سوگواری امام اول شیعیان جهان حضرت علی (ع)522 نیکوکار زنجانی در دفاتر و ستادهای طرح اکرام حاضر شده و حمایت 576 تیم را برعهده گرفتند.

وی ادامه داد: حامیان متعهد شدند درمجموع برای مدت یک سال بیش از 115 میلیون ریال در وجه ایتام پرداخت کنند.

پورجعفری، افزود: در سطح استان زنجان 12 پایگاه اقدام به ثبت نام از خیرین و حامیان برای کفایت معنوی ایتام تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) در قالب طرح اکرام ایتام کردند.

مدیر کل کمیته امداد استان زنجان گفت: طرح تامین آتیه فرزندان یتیم از سال جاری همزمان با سراسر کشور در سطح این استان اجرا می شود.

پورجعفری افزود: این طرح با پرداخت مستمری به صورت ماهیانه تا سن 18 سالگی فرزندان یتیم به منظور تامین آتیه آنان اجرا از سال جاری اجرا خواهد شد.