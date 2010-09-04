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۱۳ شهریور ۱۳۸۹، ۱۶:۱۵

576 یتیم زنجانی صاحب حامی شدند

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیر کل کمیته امداد استان زنجان گفت: همزمان با ایام شهادت مولی الموحدین حضرت علی (ع) و در قالب طرح اکرام امسال576 یتیم تحت پوشش این نهاد توسط افراد خیر مورد حمایت قرار گرفتند.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد پور جعفری ظهر شنبه در جمع خبرنگاران  افزود: همزمان با ایام سوگواری امام اول شیعیان جهان حضرت علی (ع)522 نیکوکار زنجانی در دفاتر و ستادهای طرح اکرام حاضر شده و حمایت 576 تیم را برعهده گرفتند.

وی ادامه داد: حامیان متعهد شدند درمجموع برای مدت یک سال بیش از 115 میلیون ریال در وجه ایتام پرداخت کنند.

پورجعفری، افزود: در سطح استان زنجان 12 پایگاه اقدام به ثبت نام از خیرین و حامیان برای کفایت معنوی ایتام تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) در قالب طرح اکرام ایتام کردند.

مدیر کل کمیته امداد استان زنجان گفت: طرح تامین آتیه فرزندان یتیم از سال جاری همزمان با سراسر کشور در سطح این استان اجرا می شود.

 پورجعفری افزود: این طرح با پرداخت مستمری به صورت ماهیانه تا سن 18 سالگی فرزندان یتیم به منظور تامین آتیه آنان اجرا از سال جاری اجرا خواهد شد.

کد مطلب 1145483

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