مجلس منتظر اجرای قانون مترو است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین مقیمی ادامه داد: باید مسئولان و وزرای مربوطه به این سئوال پاسخ دهند که چرا چنین تعللی انجام شده است چرا که مجلس قانونی را تصویب کرده و این قانون باید اجرا شود.

وی با طبیعی دانستن اجرایی شدن قانون مصوب گفت: ما همچنان منتظر اجرای قانون هستیم و معتقدیم که فرصت هست تا شاهد اجرای آن باشیم.

وی تاکید کرد: قانون، قانون است و باید اجرا شود. اگر اجرا نشد، مجلس حتما از ابزارهایی که در اختیار دارد استفاده می کند.

وی درباره اقدام احتمالی مجلس در استفاده از ابزار نظارتی گفت: ما به موقع از وزیر و مسئول مربوطه طرح سئوال می کنیم.



