دولت مالزی برای مقابله با تنش نژادی کارگروه ویژه تشکیل داد

به گزارش خبرنگار مهر از کوالالامپور، "هشام الدین حسین" اعلام کرد افرادی از پلیس، شورای سیاستگذاری اینترنتی، وزارت اطلاعرسانی و دادستانی این کشور در این کمیته حضور خواهند داشت.
بر اساس این گزارش، این اقدام پس از آن انجام شد که گروههای طرفدار حقوق مالاییها از صفحهای در سایت اجتماعی فیسبوک به جرم توهین نژادی شکایت کردند.
در روزهای اخیر همچنین پخش فیلمی از یک خواننده چینیتبار مالزیایی در سایت یوتیوب جنجالبرانگیز شده است. این خواننده چینی در این فیلم اظهارات تندی علیه یک مدیر مدرسه مالاییتبار به زبان میآورد که خود متهم به بیان سخنان نژادپرستانه بر علیه اقلیتهای قومی است.
کشور مالزی از سه قومیت اصلی مالایی، چینی و هندی تشکیل شده است که هر کدام به ترتیب حدود 53، 28 و 10 درصد جمعیت این کشور را تشکیل میدهند. اظهارات نژادپرستانه گهگاه موجب بروز درگیریهای لفظی در این کشور میشود. پیشتر نیز نخست وزیر مالزی هشدار داد که دولت این کشور نسبت به هرگونه اقدام برای ایجاد اختلاف نژادی حساس است و با آن برخورد خواهد کرد.
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