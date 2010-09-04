به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور در اطلاعیه خود با اعلام این مطلب ، آورده است: حقوق ماهانه قهرمانان و مدال آورانی که با همت بالا و تلاش خود موفق به فتح قله های ورزشی در میادین المپیک و بازیهای آسیایی شده اند و پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران را به اهتزاز درآورده اند، از طرف صندوق افزایش خواهد یافت.
این حقوق که از ابتدای تشکیل صندوق تا به الان ثابت بوده و در حال حاضر نسبت به حداقل حقوق تعیین شده از سوی وزارت کاربسیار کمتر می باشد ، با تاکیدات سعیدلو ریاست سازمان تربیت بدنی و نگاه ویژه ایشان به قهرمانان و مدال آوران به زودی با رشد چشمگیری روبرو خواهد شد.
در آئین نامه جدید صندوق این حقوق بر اساس احکام قهرمانی و سایر مدارک و همچنین بالاترین عنوان قهرمان و اعمال کلیه سوابق وی و بصورت درصدی از حقوق و دستمزد اعلامی وزارت کار می باشد و هرساله افزایش خواهد یافت.
بنا بر اعلام روابط عمومی صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور اعضای قبلی و همچنین اشخاصی که قصد دارند به تازگی عضو این صندوق شوند، کارت های عضویت الکترونیکی دریافت خواهند کرد.
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