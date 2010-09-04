به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور در اطلاعیه خود با اعلام این مطلب ، آورده است: حقوق ماهانه قهرمانان و مدال آورانی که با همت بالا و تلاش خود موفق به فتح قله های ورزشی در میادین المپیک و بازیهای آسیایی شده اند و پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران را به اهتزاز درآورده اند، از طرف صندوق افزایش خواهد یافت.

این حقوق که از ابتدای تشکیل صندوق تا به الان ثابت بوده و در حال حاضر نسبت به حداقل حقوق تعیین شده از سوی وزارت کاربسیار کمتر می باشد ، با تاکیدات سعیدلو ریاست سازمان تربیت بدنی و نگاه ویژه ایشان به قهرمانان و مدال آوران به زودی با رشد چشمگیری روبرو خواهد شد.

در آئین نامه جدید صندوق این حقوق بر اساس احکام قهرمانی و سایر مدارک و همچنین بالاترین عنوان قهرمان و اعمال کلیه سوابق وی و بصورت درصدی از حقوق و دستمزد اعلامی وزارت کار می باشد و هرساله افزایش خواهد یافت.

کارت عضویت الکترونیکی جایگزین کارتهای فعلی

بنا بر اعلام روابط عمومی صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور اعضای قبلی و همچنین اشخاصی که قصد دارند به تازگی عضو این صندوق شوند، کارت های عضویت الکترونیکی دریافت خواهند کرد.

اعضاء با در اختیار داشتن این کارت که یکی از 27 خدمت جدید صندوق به جامعه ورزش است، می توانند از خدماتی همچون ورود به اماکن ورزشی و استفاده از آن با تخفیف ویژه، تخفیف از مراکز طرف قرارداد و ... بهره مند شوند.