به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کل بورس در جریان معاملات امروز شنبه برای اولین بار از 18 هزار واحد عبور کرد تا رشدی 45.57 درصدی را برای سهامداران به همراه داشته باشد.

باتوجه به اهمیت موضوع، با محمدرضا رهبر مدیرعامل شرکت کارگزاری حافظ گفتگویی در این باره داشتیم که با هم می خوانیم:

* سئوال: برای اولین بار شاخص بورس رشد بی سابقه ای را تجربه کرد و به بیش از 18 هزار واحد رسید، از نظر جنابعالی دلایل رونق شاخص بورس در شرایط فعلی چیست؟

- پاسخ : عوامل متعددی در روند رو به رشد شاخص بورس تاثیرگذار بوده که یکی از مهمترین این دلایل اعتماد مردم به بازار سرمایه است، به نحوی که مردم با علاقه به سمت بورس حرکت کرده اند. بخش عمده معاملات بازار سرمایه و بورس از طریق اشخاص حقیقی صورت می گیرد؛ این در حالی است که در گذشته حقوقی ها در بازار سرمایه نقش بیشتری داشتند.

یکی دیگر از دلایل افزایش شاخص ایجاد کدهای جدید است، تعداد سهامداران افزایش یافته و کدهای غیر فعال نیز فعال شده اند. همچنین رکود بازارهای موازی که نتوانستند سود مورد انتظار سرمایه گذاران را فراهم کنند، از دیگر دلایل است، به علت رکود بازارهای موازی سرمایه گذاران به سمت بازار سرمایه حرکت کرده اند که بازده قابل توجهی برای آنها دارد.

اتخاذ سیاستهای درست و منطقی پولی نظیر کاهش نرخ سود سپرده ها باعث شده که بازار سرمایه نسبت به بازار پول از موقعیت بهتر و بازده مناسب تری برخوردار شود. سیاستهای پولی نیز در جهت حمایت از بازار سرمایه تصویب شده است.

اخیرا نیز شاهد هستیم که صنایع مختلف موقعیت بهتری یافته اند. کاهش واردات، اتخاذ سیاستهای تعرفه ای و گمرکی مناسب و غیره نیز در این افزایش شاخص تاثیر مثبت داشته و شرکتهای بورسی که در بخش تولید و صنعت فعالیت می کنند از این سیاستهای منطقی تاثیر پذیرفته اند.

اکثر شرکتهای بورسیEP خود را افزایش داده اند، عدم اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها و مسائل مرتبط با انرژی نیز در افزایش شاخص بی تاثیر نبوده است.

با خروج اقتصاد آمریکا و اروپا تا حدودی از بحران اقتصادی شاهد افزایش قیمت فلزات اساسی هستیم. آثار خروج از بحران موجب شده که در بخش فلزات اساسی و فولاد با رونق مواجه شویم، صادرات این نوع محصولات به شرکتهای تولید کننده آنها که بخشی از آنها در بورس هستند، کمک کرده است. قیمتهای جهانی این محصولات باعث شده که شرکتها از موقعیت بهتری برخوردار شوند و در مجموع این عوامل بر شاخص تاثیر گذاشته است.

انتظارات سرمایه گذاران نیز از دیگر دلایل رشد شاخص بورس است، در شرایطی که ریسک سیاسی بالا است، انتظارات سرمایه گذاران برای بازدهی افزایش می یابد و به دنبال شرکتهایی با P/B پائین تری هستند. اما با واکسینه شدن تحریمها و ریسکهای سیاسی سرمایه گذاران سهام شرکتها با P/B کمتری را نیز می خرند و این روند طی دو سال گذشته اتفاق افتاده است.

حمایت مقامات ارشد کشور و مسئولان از بازار سرمایه نیز در بازدهی بیشتر این بازار نقش اساسی داشته است، زیرا اینگونه پشتیبانی از بازار سرمایه اعتماد مردم را جلب می کند.

سیاستهای اجرا شده نظیر اصل 44 و پذیرش سهام شرکتهای جدیدی در بورس گرچه عرضه سهام یکی از شرکتهای بیمه خاطره خوشی را نداشت، اما باعث رونق بازار و افزایش شاخص شده است.

* اما برخی کارشناسان بازار سرمایه می گویند رشد شاخص بورس حبابی بوده است؟

- اعتقادی به حبابی بودن شاخص ندارم، اما سهام برخی از شرکتها که P/B دو رقمی و بالا دارند، سرمایه گذاران باید در خرید و فروش سهام دقت کنند و با تحلیل و بررسی بیشتر و با مشاوره نسبت به خرید اقدام نمایند و بی محابا دل به دریا نزنند.

* به نظر شما، آیا رشد شاخص پایدار خواهد بود یا نه؟

- در هیچ بورسی شاخص نمی تواند پایدار بماند، زیرا تحت تاثیر عوامل مختلف، سیاستهای پولی، ارزی، بازرگانی، مالی، مالیاتی و غیره قرار دارد. نحوه مدیریت، واردات و صادرات و ریسکهای تحمیلی نیز در شاخص تاثیرگذار بوده و دارای نقش است.

شاخص دستوری ماندگاری ندارد؛ اما سیاستهای اتخاذی باید به نحوی باشد که بازار را تحت تاثیر منفی قرار ندهند. نرخ اوراق مشارکت یا سپرده های بانکی اگر افزایش یابد، بر شاخص تاثیر منفی خواهد گذاشت. سیاستهای تعرفه ای، گمرکی، بازرگانی و غیره در افزایش یا کاهش شاخص تاثیر گذار است. عوارض دولتی بر وضعیت معادن و صنایع و سایر بخشها و در نتیجه شاخص تاثیرگذار است.

* در این باره پیشنهادی دارید؟

- اگر بخواهیم که روند شاخص متعادل باشد و به دنبال شاخصی عادلانه، منصفانه و به دور از حباب باشیم، باید سیاستهای پولی، مالی و بازرگانی به نحوی باشد که بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار ندهد.