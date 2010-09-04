بررسی قیمت انواع ارز در بازار امروز شنبه حاکی از فروش هر دلار در بازار آزاد تهران به قیمت 1052 تومان است، ضمن اینکه قیمت بانکی دلار 1041 تومان گزارش شده است.

به گزارش مهر، قیمت سایر ارزها در بازار و بانک به شرح ذیل است:

دلار کانادا در بازار: 1014 تومان، بانک: 1001 تومان

یورو در بازار: 1355 تومان، بانک: 1343 تومان

پوند انگلیس در بازار: 1645 تومان، بانک: 1608 تومان

فرانک سوئیس در بازار: 1038 تومان، بانک: 1024 تومان

یکصد ین ژاپن در بازار: 1238 تومان، بانک: 1235 تومان

قیمت بانکی سایر ارزها به شرح ذیل است:

کرون سوئد: 1440 تومان- کرون نروژ: 1705 تومان- کرون دانمارک: 1803 تومان- درهم امارات متحده عربی: 284 تومان- دینار کویت: 3617 تومان- دلار هنگ کنگ: 1340 تومان- ریال عمان: 2704 تومان- راند آفریقای جنوبی 145 تومان- لیرترکیه: 694 تومان- روبل روسیه: 34 تومان- ریال قطر: 286 تومان.

دلار استرالیا: 954 تومان- ریال سعودی: 277 تومان - دینار بحرین: 2762 تومان- دلار سنگاپور: 775 تومان- یوان چین: 153 تومان- رینگیت مالزی 334 تومان.