اهدای 1285 واحد خون توسط کرجیها در شبهای قدر

سید محمد میری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج از استقرار دو تیم خون گیری و چهار پایگاه ثابت انتقال خون در شب های قدر ماه مبارک رمضان خبر داد.

وی افزود: با توجه به اینکه اهدا خون در ماه مبارک رمضان تا حدودی در این شهرستان کاهش یافته بود اهدا این خونها این کاهش را جبران کرد.

میری ادامه داد: این خونها که هر واحد آن شامل 450 سی سی خون است پس از انجام آزمایشهای مختلف پزشکی در اختیار 20 واحد درمانی غرب استان تهران قرار خواهد گرفت.

میری اضافه کرد: برخی از شهروندان به تصور اینکه اهدای خون درماه مبارک رمضان برای سلامتی آنان مضر است از مراجعه به پایگاههای انتقال خون خودداری می کنند.

وی تاکید کرد: این درحالی است که تیم های پزشکی مستقر در پایگاههای انتقال خون پس از انجام معاینات دقیق و اطمینان از سلامت جسمانی افراد اقدام به خون گیری می کنند.

میری اظهارداشت: وجود ضعف جسمانی و وزن پایین از جمله موارد پزشکی است که مانع از انجام خون گیری در داوطلبان اهدای خون می شود.

این مسئول خاطرنشان کرد: پایگاه های مرکزی، ‌شهید کاظمی،‌ توحید و فردیس در مناطق گلزار،‌ میدان آزادگان،‌ میدان توحید و کانال غربی فردیس در تمامی ساعات شب های قدر از مردم خونگیری کردند.

وی اضافه کرد: همچنین دو تیم خون گیری در دو منطقه امامزاده محمد و امیرآباد شهریار به صورت سیار در شب های قدر ماه مبارک رمضان مشغول خدمات رسانی به داوطلبان جهت اهدای خون بودند.



میری بیان داشت: در مجموع در چهار شب گذشته و شبهای قدر مردم کرج یک هزار و 258 واحد خون اهدا کردند.