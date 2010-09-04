اهدای 1285 واحد خون توسط کرجیها در شبهای قدر

سید محمد میری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج از استقرار دو تیم خون گیری و چهار پایگاه ثابت انتقال خون در شب های قدر ماه مبارک رمضان خبر داد.
وی افزود: با توجه به اینکه اهدا خون در ماه مبارک رمضان تا حدودی در این شهرستان کاهش یافته بود اهدا این خونها این کاهش را جبران کرد.
میری ادامه داد: این خونها که هر واحد آن شامل 450 سی سی خون است پس از انجام آزمایشهای مختلف پزشکی در اختیار 20 واحد درمانی غرب استان تهران قرار خواهد گرفت.
میری اضافه کرد: برخی از شهروندان به تصور اینکه اهدای خون درماه مبارک رمضان برای سلامتی آنان مضر است از مراجعه به پایگاههای انتقال خون خودداری می کنند.
وی تاکید کرد: این درحالی است که تیم های پزشکی مستقر در پایگاههای انتقال خون پس از انجام معاینات دقیق و اطمینان از سلامت جسمانی افراد اقدام به خون گیری می کنند.
میری اظهارداشت: وجود ضعف جسمانی و وزن پایین از جمله موارد پزشکی است که مانع از انجام خون گیری در داوطلبان اهدای خون می شود.
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