قرآن مخالف برقراری رابطه دوستانه با دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله جعفر سبحانی بعد از ظهر شنبه در ادامه جلسات تفسیر قرآن خود که در مدرسه حجتیه برگزار شد در رابطه با سوره ممتحنه گفت: این سوره مکی است و شامل 13 آیه می‌شود و خود عنوان سوره نیز صفتی است برای بانوان و منظور زنانی هستند که اسلام زنان مهاجر را امتحان می‌کردند.



سبحانی در رابطه با هدف این سوره اظهار داشت: این سوره از مسلملانان می‌خواهد که هرگز با کافران رابطه دوستانه نداشته و هرگز آنها را به عنوان یار خود قرار ندهند.



وی این سوره را راهبرد سیاست خارجی کشورهای اسلامی دانست و گفت: قرآن ما را از رابطه با کافرانی که با مسلمانان دشمنی ندارند و علیه آنها شعار نداده و فتنه نمی‌کنند باز نمی‌دارد اما مخالف هرگونه رابطه دوستانه با کافرانی است که با مسلمانان دشمنی دارند.



سبحانی پیرامون شأن نزول این سوره نیز گفت: در سال 8 هجری هنگامی که پیامبر قصد حمله به مکه را داشت یکی از اصحاب ایشان که در جنگ بدر نیز جنگیده بود با نوشتن نامه‌ای سعی می‌کند کفار را از منظور پیامبر مطلع کند.



وی ادامه داد: این صحابی نامه را به دست زنی می‌دهد تا آن را به مکه برساند اما پیامبر به وسیله وحی مطلع می‌شود و علی(ع) را به همراه زبیر به تعقیب او می‌فرستد و علی(ع) زن را مجبور می‌کند تا نامه را پس دهد.



سبحانی افزود: هنگامی که پیامبر از صحابی خود علت این عمل را می‌پرسد او می‌گوید: تمامی مهاجرین در مکه عشیره‌ای دارند که از خانواده آنها حمایت می‌کند اما من کسی را ندارم تا مراقب زن و فرزندانم باشد و خواستم به این وسیله مانع از آسیب رسیدن به خانواده خود شوم.



استاد حوزه علمیه قم با باطل دانستن این توجیه تصریح کرد: هر چند پیامبر از اشتباه این مرد گذشت و او را بخشید اما ترس از جان دلیل نمی‌شود که کسی اصل استتار و غافلگیری‏، که می‌تواند موجب پیروزی مسلمانان شود را نقض و حتی زمینه شکست آنها را فراهم کند.



وی ابراز داشت: قرآن می‌گوید کافران تنها دشمن شما نیستند بلکه با خدا نیز دشمنی دارند و شما باید از دوستی با آنها پرهیز کنید.



آیت الله سبحانی با بیان این که کافران 3 ویژگی دارند تصریح کرد: کافران قرآن را قبول ندارند‏، پیامبر را از مکه اخراج کردند و مسلمانان را نیز به دلیل ایمان به خدا و رسولش از خانه‌هایشان بیرون کردند و به همین دلیل هیچ شخصی نباید با آنها دوستی کند.



رئیس موسسه امام صادق(ع) در بخش دیگری از سخنان خود در رابطه با آیه پایانی سوره حشر گفت: در این آیه خداوند برای خود 18 صفت را قلمداد می‌کند که از این میان در روزهای قبل به 13 مورد اشاره شد و اکنون به ادامه آنها می‌پردازیم.



وی در رابطه با صفات خالق، مصور و بار اظهار داشت: اگر بار را به معنای آفریدگار در نظر بگیریم با معنای خالق یکی می‌شود و اگر معنای باری از نقص را بپذیریم با قدوس هم معنی می‌شود ولی اگر آن را ممیز و کسی که تفاوت ایجاد می‌کند معنا کنیم با صفت‌های خلاق و مصور مرتبط می‌شود.



سبحانی در رابطه با ارتباط این 3 صفت گفت: هر سه این صفات پیرامون معنای ایجاد و وجود دادن هستند و منظور این است که خداوند ماده را خلق می‌کند سپس صورت می‌دهد و بعد از آن تمامی آنها را از یکدیگر متفاوت می‌کند.



وی افزود: خداوند با بیان این که تمامی اسما نیک از آن خداوند است ما را از انحصار اسامی خدا به این تعداد محدود باز می‌دارد.