دکتر ایزدی به رحمت ایزدی پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحوم دکتر یزدی که ترجمه نزدیک به شصت جلد کتاب معتبر را از زبانهای روسی، آلمانی و انگلیسی در کارنامه فرهنگی خود دارد (کتابهای تاریخ ادبیات فارسی و تاجیکی و تصوف و ادبیات تصوف از جمله آثار ماندگار اوست) در ابتدای دهه پنجاه پس از سالها اقامت در شوروی، این کشور را ترک گفت و به آلمان رفت.



همزمان با آغاز انقلاب اسلامی و اوجگیری مبارزات مردم علیه نظام ستمشاهی پیوستگی خود را به نهضت اسلامی اعلام کرد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز با سفرهای مکرر به میهن و دیدار با شخصیتهای مؤثر فرهنگی و انتشار کتب و مقالات روشنگرانه به ویژه در هفته‌نامه کیهان هوایی (نشریه ویژه ایرانیان مقیم خارج کشور) و ماهنامه «از دیگران» (نشریه رایزنی فرهنگی ایران در برلین) از هیچگونه همکاری دریغ نورزید.



خوانندگان آثار ایزدی، او را مردی شجاع، صریح، میهن‌دوست، مردمگرا، ضدسلطه‌گری بیگانگان شرقی و غربی و وفادار به نظام مقدس جمهوری اسلامی می‌شناسند که با ترجمه متون تاریخی و سیاسی معتبر در احقاق حقوق تاریخی کشور خویش با غیرت و حمیّت کوشیده است.



مراسم تشییع پیکر پاک مرحوم ایزدی روز یکشنبه از مقابل تالار وحدت در ساعت 10 صبح آغاز می‌شود و سپس در قطعه نویسندگان و هنرمندان بهشت زهرا به خاک سپرده خواهد شد.

