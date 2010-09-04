دکتر ایزدی به رحمت ایزدی پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحوم دکتر یزدی که ترجمه نزدیک به شصت جلد کتاب معتبر را از زبانهای روسی، آلمانی و انگلیسی در کارنامه فرهنگی خود دارد (کتابهای تاریخ ادبیات فارسی و تاجیکی و تصوف و ادبیات تصوف از جمله آثار ماندگار اوست) در ابتدای دهه پنجاه پس از سالها اقامت در شوروی، این کشور را ترک گفت و به آلمان رفت.
همزمان با آغاز انقلاب اسلامی و اوجگیری مبارزات مردم علیه نظام ستمشاهی پیوستگی خود را به نهضت اسلامی اعلام کرد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز با سفرهای مکرر به میهن و دیدار با شخصیتهای مؤثر فرهنگی و انتشار کتب و مقالات روشنگرانه به ویژه در هفتهنامه کیهان هوایی (نشریه ویژه ایرانیان مقیم خارج کشور) و ماهنامه «از دیگران» (نشریه رایزنی فرهنگی ایران در برلین) از هیچگونه همکاری دریغ نورزید.
خوانندگان آثار ایزدی، او را مردی شجاع، صریح، میهندوست، مردمگرا، ضدسلطهگری بیگانگان شرقی و غربی و وفادار به نظام مقدس جمهوری اسلامی میشناسند که با ترجمه متون تاریخی و سیاسی معتبر در احقاق حقوق تاریخی کشور خویش با غیرت و حمیّت کوشیده است.
مراسم تشییع پیکر پاک مرحوم ایزدی روز یکشنبه از مقابل تالار وحدت در ساعت 10 صبح آغاز میشود و سپس در قطعه نویسندگان و هنرمندان بهشت زهرا به خاک سپرده خواهد شد.
دکتر سیروس ایزدی مترجم و محقق نامور ایرانی مقیم آلمان روز جمعه پس از یکسال بیماری در تهران درگذشت.
به گزارش خبرگزاری مهر، مرحوم دکتر یزدی که ترجمه نزدیک به شصت جلد کتاب معتبر را از زبانهای روسی، آلمانی و انگلیسی در کارنامه فرهنگی خود دارد (کتابهای تاریخ ادبیات فارسی و تاجیکی و تصوف و ادبیات تصوف از جمله آثار ماندگار اوست) در ابتدای دهه پنجاه پس از سالها اقامت در شوروی، این کشور را ترک گفت و به آلمان رفت.
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